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Среда, 31.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Киев ужесточает карантин с 5 апреля: какие ограничения будут действовать
Киев ужесточает карантин с 5 апреля: какие ограничения будут действовать
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Киев усиливает карантин: полный список ограничений (инфографика)

Киев усиливает карантин: полный список ограничений (инфографика)
17:04 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В Киеве из-за стремительного распространения коронавируса 5 апреля ужесточают карантин. С понедельника в столице закрываются школы и детские сады, а в общественном транспорте необходимо будет использовать специальные пропуска.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, другого выбора нет. 

"Киев вводит более строгие ограничения. У нас нет другого выбора. Иначе будут сотни смертей каждый день! С понедельника, 5 апреля, столица закрывает все школы и детские сады.

Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры", - заявил городской голова.

Следует отметить, что с 1 апреля прекращается работа продуктовых ярмарок, а заведения общественного питания будут работать только на вынос или доставку. 

Детальный список всех ограничений смотрите в инфографике "Телеграфа":

Напомним, в Украине за минувшие сутки выявили 11 226 новых случаев коронавирусного заболевания. Кроме того, скончались 407 человек. В столице за сутки заболели 1 100 человек, при этом 38 пациентов умерли. 

Также следует отметить, что на сегодняшний день больницы в Киеве загружены на 95% и почти все реанимационные кровати в них заполнены.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Киев, Карантин, Covid-19, Локдаун.
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