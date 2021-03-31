Киев ужесточает карантин с 5 апреля: какие ограничения будут действовать

Киев с понедельника, 5 апреля, вводит более строгие ограничения в связи с тяжелой ситуацией с заболеванием коронавирусом Covid-19 в городе: закрываются все детские сады и школы, а общественный транспорт будет перевозить только по спецпропускам.

Об этом в среду, 31 марта, заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, перечивлив вводимые ограничения:

Столица закрывает все школы и детские сады .

. Весь общественный транспорт - и наземный, и метро – будет работать по специальным пропускам пассажиров . То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

- и наземный, и метро – . То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Руководители же учреждений, предприятий и компаний должны отправить сотрудников на удаленную работу . Или, кому возможно, предоставить отпуска .

. Или, кому возможно, . Заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку . Как, собственно, должны работать с 20 марта.

. Как, собственно, должны работать с 20 марта. Продуктовые ярмарки прекращают работу с 1 апреля.

Мэр Киева добавил, что ограничения будут действовать "как минимум до 16 апреля".

"Я призываю правоохранителей контролировать соблюдение противоэпидемических правил учреждениями, компаниями и гражданами", - добавил Кличко, выразив надежду, что эти ограничения помогутнам сбить волну стремительного распространения вируса и не допустить трагических последствий.

Ранее в среду начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что на сегодняшний день больницы в Киеве загружены на 95% и почти все реанимационные кровати в них заполнены.

За 30 марта в Украине медики зарегистрировали 11 226 новых заболевших коронавирусом за сутки. При этом умерли рекордные 407 пациентов, а госпитализированы были 5 558 человек.

При этом в Киеве за минувшие сутки зарегистрировали 1 100 новых заболевших, 38 человек скончались, а всего по состоянию на утро 31 марта в столице болеет коронавирусом 53 281 человек.