Киев ужесточает карантин с 5 апреля: какие ограничения будут действовать

Киев с понедельника, 5 апреля, вводит более строгие ограничения в связи с тяжелой ситуацией с заболеванием коронавирусом Covid-19 в городе: закрываются все детские сады и школы, а общественный транспорт будет перевозить только по спецпропускам.
Об этом в среду, 31 марта, заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, перечивлив вводимые ограничения:
Мэр Киева добавил, что ограничения будут действовать "как минимум до 16 апреля".
"Я призываю правоохранителей контролировать соблюдение противоэпидемических правил учреждениями, компаниями и гражданами", - добавил Кличко, выразив надежду, что эти ограничения помогутнам сбить волну стремительного распространения вируса и не допустить трагических последствий.
Ранее в среду начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что на сегодняшний день больницы в Киеве загружены на 95% и почти все реанимационные кровати в них заполнены.
За 30 марта в Украине медики зарегистрировали 11 226 новых заболевших коронавирусом за сутки. При этом умерли рекордные 407 пациентов, а госпитализированы были 5 558 человек.
При этом в Киеве за минувшие сутки зарегистрировали 1 100 новых заболевших, 38 человек скончались, а всего по состоянию на утро 31 марта в столице болеет коронавирусом 53 281 человек.