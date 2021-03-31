Как добираться в больницы и где брать спецпропуска? Киевлян озадачило введение нового локдауна

Киевляне возмущены ужесточением карантинных мер в Киеве с 5 апреля и в частности, введением пропускного режима в транспорте.

Их интересует один вопрос, где получить пропуска для беспроблемного передвижения в транспорте. Горячая дискуссия на эту тему развернулась под постом Киевской городской государственной администрации в Facebook, где сообщается о новых ограничениях.

В частности, киевляне задаются вполне закономерным вопросом – как добраться в больницу, если в транспорт будут пускать по пропускам.

Как сообщал "Телеграф", на утро среды, 31 марта, в Украине зафиксировали 11226 новых случаев коронавируса и 407 смертей за сутки. Что касается Киева, то за последние сутки зарегистрировали 1 100 новых заболевших COVID-19, 38 человек умерли, а всего на утро 31 марта в столице болеет коронавирусом 53 281 человек.