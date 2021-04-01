Смертей с каждым днем все больше: Украина второй день подряд ставит печальный коронавирусный рекорд

Врачи за прошлые сутки зарегистрировали 17569 позитивных тестов украинцев на коронавирус. При этом от болезни умер 421 человек.

Об этом 1 апреля сообщил украинский министр здравоохранения Максим Степанов.

По данным СНБО в стране число смертей никогда не поднималось выше отметки 407, которая была зафиксирована днем ранее 31 марта.

По его данным, за прошлые 24 часа в Украине:

умерли 421 человек,

госпитализировать пришлось 5160 граждан,

9602 пациента вылечились,

ковид-тестов ПЦР провели 59803.

В то же время с момента первого заражения COVID-19 в Украине заболели 1 691 737 человек, и только 1 323 083 украинцев выздоровели, скончались 33 246 граждан.

Топ областей по стране с самым высоким уровнем заболеваемости за сутки:

в Одесской области 1305 человек заболели,

1150 зафиксировали в Киеве,

в Хмельницкой области 1142 украинца заразились "короной",

во Львоской области 1141 человек подхватил COVID,

1037 случаев зарегистрировали в Житомирской области.

С начала вакцинации в Украине уже привились 248 736 граждан.

Напомним, что в частных клиниках Ивано-Франковска по состоянию на 31 марта стало возможным привиться вакциной Pfizer-BioNTech, которая должна быть вскоре завезена в Украину.