Вакцина Pfizer уже в Украине: где и за сколько можно привиться от коронавируса

В Ивано-Франковске в частных клиниках уже делают прививки от коронавируса Covid-19 вакциной Pfizer-BioNTech, которую в скором времени только обещают привезти в Украину.

Об этом заявил в среду, 31 марта, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в эфире телеканала "4 канал".

"Я знаю, что в частных клиниках уже вакцинируют за деньги. Во франковских частных клиниках вакцина появилась… говорят, что Pfizer есть. У нас народ предприимчивый", - сказал он.

По словам городского головы, стоимость прививки составляет порядка "800 или тысячи гривен".

"Я не буду по деньгам утверждать, но знаю, что такие факты есть", - добавил Марцинкив.

Как сообщалось, 30 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что до 15 апреля Украина может получить первый транш вакцин по программе COVAX – в сумме 477 тысяч доз от двух производителей AstraZeneca (360 тысяч доз) и Pfizer (117 тысяч доз).