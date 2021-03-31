Марцинкив опроверг свое же заявление о возможности вакцинироваться Pfizer в Ивано-Франковске

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив опроверг свое заявление о том, что в Ивано-Франковске в частных клиниках уже делают прививки от коронавируса Covid-19 вакциной Pfizer-BioNTech, которую в скором времени только обещают привезти в Украину.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Информация о Пфайзер не соответствует действительности!" – написал он, комментируя свою оплошность в эфире 4 канала

Марцинкив признался, что оговорился.

В сети бурно обсудили "ляп" мэра, причем одни снисходительно отнеслись к происходящему, а другие обвинили в хайпе.

"С кем не бывает. Но нужно быть внимательным в высказывании по данной теме, потому что община на нервах", "Наш мэр ловит хайп на ровном месте и на наглой лжи. Ой, простите, оговорился. Где так это звучит...", "Спасибо, я уже начала обзвон частных медучреждений", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее глава Минздрава Максим Степанов рассказал, когда ждать первой поставки вакцин по программе COVAX. среди которых будет и Pfizer.