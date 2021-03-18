У Степанова пообещали привезти вакцину Pfizer в Украину уже в апреле

Украина получит первую партию вакцины Pfizer из США уже в апреле 2021 года.

Такое мнение в комментарии телеканалу "Дом" озвучил глава отдела стратегии иммунизации ЦОЗ Александр Заика.

По его словам, вакцина будет прибывать в страну траншами. При этом, поставки ожидаются и на второе полугодие.

Стоит отметить, что в Украине на 17 марта, уже успели вакцинироваться около 72 тысяч человек, в то время как вторую дозу получил только один. Сейчас, во время первого этапа вакцинации прививаются военные и медики, а уже на следующей неделе начнут вакцинацию педагогов.

А тем временем всего за 7 дней через "Дию" на вакцинацию записались более 270 тысяч человек.

Напомним, что 61% от всех украинцев сомневаются в эффективности вакцинации от коронавируса и пока не готовы сделать укол.