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Четверг, 18.03.2021
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У Степанова пообещали привезти вакцину Pfizer в Украину уже в апреле

У Степанова пообещали привезти вакцину Pfizer в Украину уже в апреле
Обновлено 15:56 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Украина получит первую партию вакцины Pfizer из США уже в апреле 2021 года.

Такое мнение в комментарии телеканалу "Дом" озвучил глава отдела стратегии иммунизации ЦОЗ Александр Заика

По его словам, вакцина будет прибывать в страну траншами. При этом, поставки ожидаются и на второе полугодие.

Стоит отметить, что в Украине на 17 марта, уже успели вакцинироваться около 72 тысяч человек, в то время как вторую дозу получил только один. Сейчас, во время первого этапа вакцинации прививаются военные и медики, а уже на следующей неделе начнут вакцинацию педагогов.

А тем временем всего за 7 дней через "Дию" на вакцинацию записались более 270 тысяч человек.

Напомним, что 61% от всех украинцев сомневаются в эффективности вакцинации от коронавируса и пока не готовы сделать укол.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Вакцина, Pfizer, Александр Заика, Максим Степанов.
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