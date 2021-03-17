Первый человек в Украине получил уже две дозы вакцины от коронавируса

Украинские медики за прошедшие сутки смогли привить 9840 пациентов 1 дозой и 1 человека двумя дозами.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Коронавирус инфо" 17 марта.

Согласно предоставленным данным, с начала вакцинации в Украине привили 71923 человек.

В свою очередь, наибольшее количество прививок за 24 часа сделали в таких областях:

в Донецкой области 640 прививок,

Ивано-Франковская область насчитала 610 вакцинированных,

в Киеве 840 человек прошли вакцинацию,

на Тернопольщине 600 пациентов привились от коронавируса,

в Херсонской области 700 граждан вакцинировались.

Наивысшее общее количество привитых в 6284 - в Донецкой области, в то же время меньше всего привились от COVID-19 на Житомирщине - 1441.

Стоит напомнить, что на 17 марта больше всего умерших от коронавируса зарегистрировали в Киеве. Столица также занимает первое место по общему количеству умерших в Украине.