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Среда, 17.03.2021
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Первый человек в Украине получил уже две дозы вакцины от коронавируса

Первый человек в Украине получил уже две дозы вакцины от коронавируса
Обновлено 11:06 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Украинские медики за прошедшие сутки смогли привить 9840 пациентов 1 дозой и 1 человека двумя дозами.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Коронавирус инфо" 17 марта.

Согласно предоставленным данным, с начала вакцинации в Украине привили 71923 человек.

Коронавирус Украина сегодня – сколько новых случаев, умерло и выздоровело, сводка Минздрава 17 марта

В свою очередь, наибольшее количество прививок за 24 часа сделали в таких областях:

  • в Донецкой области 640 прививок,
  • Ивано-Франковская область насчитала 610 вакцинированных,
  • в Киеве 840 человек прошли вакцинацию,
  • на Тернопольщине 600 пациентов привились от коронавируса,
  • в Херсонской области 700 граждан вакцинировались.

Наивысшее общее количество привитых в 6284 - в Донецкой области, в то же время меньше всего привились от COVID-19 на Житомирщине - 1441.

Стоит напомнить, что на 17 марта больше всего умерших от коронавируса зарегистрировали в Киеве. Столица также занимает первое место по общему количеству умерших в Украине. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Вакцина, Вакцинация, Коронавирус.
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