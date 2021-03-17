Более 60% украинцев не готовы вакцинироваться (инфографика)

В Украине 61% от всех граждан сомневаются в эффективности вакцинации и пока не готовы сделать укол.
Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.
Согласно опубликованной информации, положительно на предложение вакцинации отозвались только 33 процента украинцев, а 6 процентов опрошенных не смогли выбрать ни один из двух вариантов.
Из числа оказавшихся от вакцинации 38% не доверяют вакцине, 6% сомневаются в ее безопасности, а 4% уверены, что она непроверенная.
Из числа людей, которые готовы привиться от коронавируса, 54% сомневаются в вакцине.
Среди тех, у кого в домохозяйстве уже переболели короной, 35% готовы прививаться, а 58%, - нет.
При этом, среди тех, у кого никто не болел, наблюдаются похожие показатели - 32% "за" и 62% "против" вакцинации.
По регионам в Украине больше граждан поддерживают вакцинацию:
Больше всего поддерживают вакцинацию люди в возрасте от 30 до 38 лет - 70,5%. При том, что люди 60+ около половины (51,3%) не готовы привиться и только 41,6% - готовы.
Стоит отметить, что опрос проводили с 10 по 12 марта методом CATI на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров проведено 2014 интервью на территории Украины, за исключением Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки в среднем находится в пределах от 1.1% до 2.4%.
Стоит напомнить, что 17 марта в Украине наконец ввели вторую инъекцию вакцины, но пока только одному человеку.