Более 60% украинцев не готовы вакцинироваться (инфографика)

В Украине 61% от всех граждан сомневаются в эффективности вакцинации и пока не готовы сделать укол.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Согласно опубликованной информации, положительно на предложение вакцинации отозвались только 33 процента украинцев, а 6 процентов опрошенных не смогли выбрать ни один из двух вариантов.

Из числа оказавшихся от вакцинации 38% не доверяют вакцине, 6% сомневаются в ее безопасности, а 4% уверены, что она непроверенная.

Из числа людей, которые готовы привиться от коронавируса, 54% сомневаются в вакцине.

Среди тех, у кого в домохозяйстве уже переболели короной, 35% готовы прививаться, а 58%, - нет.

При этом, среди тех, у кого никто не болел, наблюдаются похожие показатели - 32% "за" и 62% "против" вакцинации.

По регионам в Украине больше граждан поддерживают вакцинацию:

на востоке 67,4% (не готовы там только 26,6%),

на юге 63,8% (29,9% там не готовы),

в центре 58,8% (против вакцинации 36,3%),

на западе 57,1% (36,3% граждан не готовы).

Больше всего поддерживают вакцинацию люди в возрасте от 30 до 38 лет - 70,5%. При том, что люди 60+ около половины (51,3%) не готовы привиться и только 41,6% - готовы.

Стоит отметить, что опрос проводили с 10 по 12 марта методом CATI на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров проведено 2014 интервью на территории Украины, за исключением Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки в среднем находится в пределах от 1.1% до 2.4%.

Стоит напомнить, что 17 марта в Украине наконец ввели вторую инъекцию вакцины, но пока только одному человеку.