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Пятница, 02.04.2021
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Украина обновила рекорды смертности и заболеваемости за пандемию: данные на 2 апреля

Украина обновила рекорды смертности и заболеваемости за пандемию: данные на 2 апреля
08:32 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Украинским медикам пришлось нелегко, когда за сутки в стране зарегистрировали 19893 человека, заболевших коронавирусом. Данная цифра является рекордом за все время, так же как и число скончавшихся, которое равняется 433 пациентам.

Об этом 2 апреля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По данным СНБО в Украине ранее не было настолько высокого показателя заболевших и умерших.

заболевшие

умершие

Согласно его данным в стране за прошлые сутки:

  • 5040 человек пришлось госпитализировать,
  • 433 пациентов ушли из жизни,
  • от "короны" вылечились 10287 украинцев,
  • протестировали 128 727 граждан.

С начала первого заражения "короной" в Украине уже успели заболеть 1 711 630 человек, при том, что выздоровели только 1 333 370 пациентов, умерли 33 679 украинцев.

Топ областей страны с самым высоким числом заболевших:

  • 1668 - на Львовщине,
  • В Одесской области 1608 человек подцепили "корону",
  • 1494 украинца заразились на Харьковщине,
  • диагноз коронавирус поставили 1351 жителю Хмельницкой области,
  • в Днепропетровской области 1178 граждан подхватили вирус.

С момента старта вакцинации в стране уже успели привиться 267 833 человек.

Напомним, что ранее по результатам соцопроса рассказали, сколько украинцев поддерживают введение локдауна в Украине.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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