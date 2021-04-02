Украина обновила рекорды смертности и заболеваемости за пандемию: данные на 2 апреля

Украинским медикам пришлось нелегко, когда за сутки в стране зарегистрировали 19893 человека, заболевших коронавирусом. Данная цифра является рекордом за все время, так же как и число скончавшихся, которое равняется 433 пациентам.
Об этом 2 апреля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По данным СНБО в Украине ранее не было настолько высокого показателя заболевших и умерших.
Согласно его данным в стране за прошлые сутки:
С начала первого заражения "короной" в Украине уже успели заболеть 1 711 630 человек, при том, что выздоровели только 1 333 370 пациентов, умерли 33 679 украинцев.
Топ областей страны с самым высоким числом заболевших:
С момента старта вакцинации в стране уже успели привиться 267 833 человек.
Напомним, что ранее по результатам соцопроса рассказали, сколько украинцев поддерживают введение локдауна в Украине.