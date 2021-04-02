Украина обновила рекорды смертности и заболеваемости за пандемию: данные на 2 апреля

Украинским медикам пришлось нелегко, когда за сутки в стране зарегистрировали 19893 человека, заболевших коронавирусом. Данная цифра является рекордом за все время, так же как и число скончавшихся, которое равняется 433 пациентам.

Об этом 2 апреля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По данным СНБО в Украине ранее не было настолько высокого показателя заболевших и умерших.

Согласно его данным в стране за прошлые сутки:

5040 человек пришлось госпитализировать,

433 пациентов ушли из жизни,

от "короны" вылечились 10287 украинцев,

протестировали 128 727 граждан.

С начала первого заражения "короной" в Украине уже успели заболеть 1 711 630 человек, при том, что выздоровели только 1 333 370 пациентов, умерли 33 679 украинцев.

Топ областей страны с самым высоким числом заболевших:

1668 - на Львовщине,

В Одесской области 1608 человек подцепили "корону",

1494 украинца заразились на Харьковщине,

диагноз коронавирус поставили 1351 жителю Хмельницкой области,

в Днепропетровской области 1178 граждан подхватили вирус.

С момента старта вакцинации в стране уже успели привиться 267 833 человек.

Напомним, что ранее по результатам соцопроса рассказали, сколько украинцев поддерживают введение локдауна в Украине.