"Я просила его оставить меня в покое, но он продолжал": девушка, обвинившая Талашко в изнасиловании

Мария Матрос рассказала, как 14 лет назад пережила изнасилование актером Владимиром Талашко и почему решила публично открыться именно сейчас

Известного актера, звезду фильма "В бой идут одни старики" и профессора Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого Владимира Талашко несколько актрис и журналисток обвинили в харрасменте. А недавно 31-летний маркетолог Мария Матрос заявила о том, что 14 лет назад Талашко изнасиловал ее. Актер же, как и ранее, обвинения отрицает. "Телеграф" пообщался с девушкой и узнал, что произошло, как это отразилось на ее жизни и почему Мария решилась заговорить публично.

Талашко, по словам Марии, был давним другом ее семьи. Девочка интересовалась режиссурой и решила поступить в вуз, сотрудником которого был актер. Он предложил ей поприсутствовать на экзаменах и узнать, как вообще проходит учебный процесс. Как-то в марте 2007 года Талашко пригласил Марию в Киев. На тот момент девочке было 17 лет. Актера она считала настоящим профи и относилась к его достижениям с большим уважением.

"У меня было ощущение, что я еду к боевому крестному, крестному по будущей профессии. Ведь я очень серьезно думала о театральной режиссуре. Проблема началась, когда он поселил меня не в гостиной, а спальне, — вспоминает девушка. – И он начал грязно приставать. Конечно, я сказала, что этого не хочу. Говорила: "Нет, тебе 62 года, у нас с тобой 45 лет разницы, ты сошел с ума?"

Мария отмечает, что четко сказала "нет" взрослому мужчине, давая понять, что не намерена вступать с ним в какую-либо близость. Но несмотря на слова девочки он продолжал. Стоит учесть, что юная девушка оказалась лицом к лицу со взрослым, крупным мужчиной высокого роста, достаточно полным сил, как для его лет.

"Есть принципы безопасного секса. Так, надо задавать прямой вопрос, и если тебе на него говорят "нет", значит все, что ты делаешь после этого – насилие. Вот у нас была буквально сцена, где он у меня ничего не спрашивает, я ему говорю "нет, я не хочу, оставь меня в покое, отпусти". Но он продолжает. А дальше я боюсь сопротивляться, застываю. И в таком застывшем состоянии я провела какое-то время", — поделилась Мария.

Наша собеседница отмечает, что не нужно приходить к незнакомым мужчинам домой, приезжать в другой город, даже если это "знакомые дяди" и близкие друзья или товарищи.

"Меня шокировал сам факт того, что это произошло. А еще больше мне по голове дало то, что этот человек был для меня на пьедестале. Я очень интересовалась режиссурой, меня увлекали режиссерские аспекты его творчества, и я реально хотела у него учиться", — добавила девушка.

После случившегося Маша сразу же позвонила маме. Девушка признается, что с одной стороны, боялась раскрытия произошедшей ситуации, но с другой – не могла все держать в себе.

"Мы с мамой сразу решили, что ничего не доказываем, зажимаем эту историю и не пытаемся ничего с этим сделать. Мы боялись, мы не были готовы, у нас не было ни денег, ни сил, ни времени бороться. А в данной ситуации это в любом случае вышло бы в публичную плоскость", — говорит девушка.

"Решила выйти в публичную плоскость, потому что хотела поддержать девушек"

Мария отмечает, что рассказать свою историю публично решила именно сейчас, узнав об обвинениях других девушек. По ее словам, эти обвинения небеспочвенны и не имеет целью очернить репутацию известной персоны.

"Я вообще не слежу за медиа, совсем. Листала новости, увидела его фамилию, по диагонали прочитала и подумала, наконец-то кто-то сказал об этом вслух, — рассказала Мария. — Я не его студентка и никогда ею не была. Решила выйти в публичную плоскость, потому что хотела поддержать девушек, сказать: "Да, это правда".

Читайте также: Категория В регионах Ночью светит в окна и звонит с угрозами: 38-летний мужчина устроил террор школьнице, а у полиции "нет повода" его задержать Не каждую трагедию реально упредить, однако в данном случае правоохранители убеждают маму девушки, что "пока с дочкой ничего не случилось"- у них нет повода привлекать преследователя к ответственности

После того, как несколько девушек заявили в соцсетях о харрасменте со стороны Талашко, на многих обрушилась не поддержка, а обвинения якобы в попытке получить известность и для личных выгод использовать имя актера.

"Мы тогда боялись этих обвинений, фактически. Из-за них мы и не были готовы. Сейчас повестка поменялась, тогда это было немодно, сейчас уже можно сказать такое", — считает Мария.

Произошедшая ситуация не могла не отразиться на жизни девушки. В режиссуру она не пошла, хотя об этом не жалеет. Говорит, что была бы "посредственным продюсером или режиссером".

"Если до этого мне казалось, что в этой сфере есть харрасмент, то тут я поняла – это правда так, — отмечает Мария. – При этом нужно понимать, что я не была красоткой, не красилась, для меня было важно удобство одежды, у меня была длинная, практически в пол, юбка… То есть я была абсолютно далека от этих всех историй. Это меня и удивляет, я не понимаю".

Уже несколько лет Мария проходит психотерапию и тот эпизод в 2007 году – один из предметов ее разговора с психотерапевтом.

К правоохранителям наша собеседница обращаться не планирует. Ее главная цель – проинформировать общество о том, какая существует проблема, и поддержать девушек, осмелившихся говорить о домогательствах со стороны звезды.

"Я не хочу судиться. А что я получу? От того, что он будет сидеть в тюрьме или что-то еще, что я получу? Я бы хотела, чтобы мои налоги, которые плачу все годы своей работы, тратились на что-то другое. Мне бы хотелось, чтобы они тратились не на содержание таких отвратительных людей. Пусть доживает свою жизнь. Мне ничего не надо", — говорит Мария.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Янина Соколова отреагировала на скандал с домогательствами в университете им Карпенко-Карого и заявила, что "Талашко такой там не один".