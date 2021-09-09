"Я просила його залишити мене в спокої, але він продовжував": дівчина, яка звинуватила Талашка в зґвалтуванні

Марія Матрос розповіла, як 14 років тому пережила згвалтування актором Володимиром Талашком та чому вирішила публічно відкритися саме зараз

Відомого актора, зірку фільму "В бой идут одни старики" і професора Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого Володимира Талашко кілька актрис і журналісток звинуватили в харасменті. А недавно 31-річний маркетолог Марія Матрос заявила про те, що 14 років тому Талашко зґвалтував її. Актор же, як і раніше, звинувачення заперечує. "Телеграф" поспілкувався з дівчиною і дізнався, що сталося, як це відбилося на її життя і чому Марія зважилася заговорити публічно.

Талашко, за словами Марії, був давнім другом її сім’ї. Дівчинка цікавилася режисурою і вирішила вступити до вишу, співробітником якого був актор. Він запропонував їй відвідати іспити і дізнатися, як взагалі проходить навчальний процес. Якось у березні 2007 року Талашко запросив Марію до Києва. На той момент дівчинці було 17 років. Актора вона вважала справжнім профі та ставилася до його досягнень з великою повагою.

"У мене було відчуття, що я їду до бойового хрещеного, хрещеного за майбутньою професією. Адже я дуже серйозно думала про театральну режисуру. Проблема почалася, коли він поселив мене не у вітальні, а спальні, — згадує дівчина. — І він почав брудно приставати. Звичайно, я сказала, що цього не хочу. Говорила: "Ні, тобі 62 роки, у нас з тобою 45 років різниці, ти збожеволів?"

Марія зазначає, що чітко сказала "ні" дорослому чоловікові, даючи зрозуміти, що не має наміру вступати з ним в будь-яку близькість. Але незважаючи на слова дівчинки він продовжував. Варто врахувати, що юна дівчина опинилася віч-на-віч із дорослим, великим чоловіком високого зросту, досить повним сил, як для його років.

"Є принципи безпечного сексу. Так, треба ставити пряме запитання, і якщо тобі на нього кажуть "ні", значить все, що ти робиш після цього — насильство. Ось у нас була буквально сцена, де він у мене нічого не питає, я йому кажу "ні, я не хочу, дай мені спокій, відпусти". Але він продовжує. А далі я боюся чинити опір, застигаю. І в такому застиглому стані я провела якийсь час", — поділилася Марія.

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"Мене шокував сам факт того, що це сталося. А ще більше мені по голові дало те, що ця людина була для мене на п’єдесталі. Я дуже цікавилася режисурою, мене захоплювали режисерські аспекти його творчості, та я реально хотіла у нього вчитися", — додала дівчина.

Після того, що сталося, Маша відразу ж подзвонила мамі. Дівчина зізнається, що з одного боку, боялася розкриття цієї ситуації, але з іншого — не могла все тримати в собі.

"Ми з мамою відразу вирішили, що нічого не доводимо, затискаємо цю історію і не намагаємося нічого з цим зробити. Ми боялися, ми не були готові, у нас не було ні грошей, ні сил, ні часу боротися. А в цій ситуації це в будь-якому випадку вийшло би в публічну площину ", — говорить дівчина.

"Вирішила вийти в публічну площину, тому що хотіла підтримати дівчат"

Марія зазначає, що розповісти свою історію публічно вирішила саме зараз, дізнавшись про звинувачення інших дівчат. За її словами, ці звинувачення небезпідставні та не мають на меті очорнити репутацію відомої персони.

"Я взагалі не стежу за медіа, зовсім. Гортала новини, побачила його прізвище, по діагоналі прочитала і подумала, нарешті хтось сказав про це вголос, — розповіла Марія. — Я не його студентка і ніколи нею не була. Вирішила вийти в публічну площину, тому що хотіла підтримати дівчат, сказати: "Так, це правда".

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Після того, як кілька дівчат заявили в соціальних мережах про харасмент з боку Талашка, на багатьох обрушилася не підтримка, а звинувачення нібито в спробі отримати популярність і для особистих вигід використовувати ім’я актора.

"Ми тоді боялися цих звинувачень, фактично. Через них ми і не були готові. Зараз повістка змінилася, тоді це було немодно, зараз вже можна сказати таке", — вважає Марія.

Ситуація не могла не відбитися на житті дівчини. У режисуру вона не пішла, хоча про це не шкодує. Каже, що була б "посереднім продюсером або режисером".

"Якщо до цього мені здавалося, що в цій сфері є харасмент, то тут я зрозуміла — це правда так, — зазначає Марія. — При цьому потрібно розуміти, що я не була красунею, не фарбувалася, для мене була важлива зручність одягу, у мене була довга, практично в підлогу, спідниця… Тобто я була абсолютно далека від цих всіх історій. Це мене і дивує, я не розумію".

Уже кілька років Марія проходить психотерапію і той епізод в 2007 році — один з предметів її розмови з психотерапевтом.

До правоохоронців наша співрозмовниця звертатися не планує. Її головна мета — проінформувати суспільство про те, яка існує проблема, і підтримати дівчат, які насмілилися казати про домагання з боку зірки.

"Я не хочу судитися. А що я отримаю? Від того, що він буде сидіти в тюрмі або щось ще, що я отримаю? Я б хотіла, щоб мої податки, які плачу всі роки своєї роботи, витрачалися на щось інше. Мені б хотілося, щоб вони не витрачалися на утримання таких огидних людей. Нехай доживає своє життя. Мені нічого не треба", — говорить Марія.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Яніна Соколова відреагувала на скандал з домаганнями в університеті ім Карпенка-Карого і заявила, що "Талашко такий там не один".