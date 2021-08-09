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В Карпенко-Карого отреагировали на скандал с домогательствами актера Талашко

В Карпенко-Карого отреагировали на скандал с домогательствами актера Талашко
16:15 Сегодня Телеграф Владимир Талашко /фото Instagram irvin_bog

В университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого отреагировали на скандал о домогательствах вокруг звезды фильма  "В Бой идут одни старики" 75-летнего Владимира Талашко. Актера отстранят от преподавательской деятельности на время расследования.

Об этом говорится в ответе университета на запрос "Телеграфа".

В университете заявили, что Талашко работает у них уже 40 лет, и за все это время ни одной официальной жалобы касательно харассмента с его стороны от студенток или абитуриенток не поступало. По словам и.о ректора Галины Миленькой с целью расследования данного инцидента в университете создали рабочую группу. На время расследования Талашко будет отстранен от преподавательской деятельности. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Как сообщал "Телеграф", легенду советского и украинского кино, звезду фильма "В Бой идут одни старики" 75-летнего Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах к абитуриенткам и студенткам Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, где актер является преподавателем и профессором.

Кинокритик и сценарист Богдан Панкрухин (псевдоним Богдан Ирвин) собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Талашко. Отмечается, что 75-летний актер делает подобные вещи уже на протяжении 20 лет и работает практически по одной схеме.

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Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова Заместитель главного редактора
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Актер, Сексуальные домогательства, Владимир Талашко.
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