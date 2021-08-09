Лез целоваться и склонял к интиму: звезду фильма "В бой идут одни старики" обвиняют в сексуальных домогательствах

Легенду советского и украинского кино, звезду фильма "в Бой идут одни старики", 75-летнего Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах к абитуриенткам и студенткам Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, где актер является преподавателем и профессором.

Кинокритик и сценарист Богдан Панкрухин (псевдоним Богдан Ирвин) собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Талашко. Полную статью с историями он разместил у себя в Facebook.

Отмечается, что 75-летний актер делает подобные вещи уже на протяжении 20 лет и работает практически по одной схеме.

По словам девушек, Талашко под разными предлогами приглашал к себе домой, где предлагал выпить, а потом начинал фотографировать их голых, приводил в спальню и приставал, склонял к интиму.

"Талашко достал фотоаппарат и предложил меня пофотографировать, сказал, что это его хобби, что он всех фотографирует. Здесь и началось это: "А вот здесь приспустите, здесь снимите". Так он меня раздел по пояс, а потом начал ко мне приставать. Я была просто шокирована, не знала, что мне вообще делать в этой ситуации, как все остановить и бежать из этой квартиры... я не поняла, как мы оказались в спальне, я уже лежала на кровати, а он меня целовал. В тот момент я вспомнила девушку из нашего коллектива, постоянно делала вид, что теряет сознание", - вспоминает Юлия Бирзул, которая на тот момент поступала в университет КНУТКТ.

Тогда перепуганный актер ее отпустил, но в университет после пережитого она не вступала. Похожая ситуация произошла с Викторией Муштей.

"Благодарю девушек, которые нашли в себе смелость рассказать мне свои истории. Без них материала бы не было. А Талашко надеюсь ближайшее время уволят из Карпенко-Карого", - написал Панкрухин в Инстаграме.

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В комментариях к публикации некоторые написали, что подобные слухи об известном артисте ходили, но пользователи все же поделились на два лагеря.

Большинство выражают возмущение обнародованным фактам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что звезду сериала "Кадетство", российского актера Александра Головина обвинили в сексуальном домогательстве.