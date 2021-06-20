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"Ваша юбка - это приглашение": звезду "Кадетства" обвинили в харрасменте

"Ваша юбка - это приглашение": звезду "Кадетства" обвинили в харрасменте
Обновлено 12:23 Сегодня Телеграф Фото: instagram Александра Головина

Российского актера Александра Головина, который известен зрителям как исполнитель роли Максима Макарова в сериале "Кадетство", обвинили в сексуальных домогательствах.

Молодая актриса Дарья Митичашвили рассказала, что в пятницу, 18 июня, Головин в состоянии алкогольного опьянения начал приставать к ней возле бара, где проводила вечер с друзьями. Недавно девушка выложила у себя на странице в Инстаграме пост, в котором поделилась некоторыми подробностями инцидента.

По утверждению Дарьи, 32-летний актер запустил руки ей под юбку.

"Вы в принципе не можете быть уверены в своей безопасности. Особенно если вы девушка. Ведь ваша юбка - это приглашение. Ваш выход в бар с друзьями - это повод. Ваше отсутствие необходимой физической силы - это приятный бонус... Мне наплевать насколько известен мужчина.... Не должен актер А.Головин залезать своими грязными руками вам под юбку. И чистыми тоже. И даже в перчатках, если вы не давали согласия!", - написала актриса.

Фото: Инстаграм

Как передает Telegram-канал LIFE SHOT, представитель Александра опровергла это заявление. Сам актер комментировать ситуацию не будет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после обвинений в сексуальных домогательствах голливудский актер Кевин Спейси сыграет в новом фильме.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 257

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Александр Головин, Сексуальные домогательства, Дарья Митичашвили, Харрасмент.
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