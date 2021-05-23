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Обвиненный в предполагаемых сексуальных домогательствах Спейси возвращается на экраны

Обвиненный в предполагаемых сексуальных домогательствах Спейси возвращается на экраны
Обновлено 15:22 Сегодня Телеграф Фото: instagram Kevin Spacey

После 4 лет обвинений за предполагаемые сексуальные домогательства и педофилию, 61-летний американский актер Кевин Спейси готов вновь возвратиться на большие экраны. Напомним, что в 2017 году на фоне скандала актера лишили главной роли в популярном сериале "Карточный домик".

Как сообщает издание Daily Mail, Спейси сыграет детектива, который расследует дело ошибочно обвиненного педофила в фильме L'Uomo че Disegno Dio ("Человек, который нарисовал Бога").

Режиссером картины стал итальянец Франко Неро. Актриса Ванесса Редгрейв, которая является супругой Неро, так же сыграет в фильме.

Источник фото: kino-teatr.ru

По сюжету слепой художник (которого играет сам режиссер), может по голосу людей нарисовать их портреты с точными чертами. Чем известнее и популярнее становится художник, тем больше слухов появляется о его нездоровой заинтересованности к несовершеннолетним.

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Съемки фильма начнутся в ближайшее время.

Напомним, что после первого обвинения в сексуальном домогательстве Кевин Спейси признался, что является геем.

Со временем легендарному актеру отказались вручать "Эмми" за заслуги в телеиндустрии; его агент отказался с ним работать; а Netflix разорвал контракт. Затем о домогательствах заявили еще около 20 человек. Позже прокуратура отозвала обвинения.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 116

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Фильмы, Кино, Франко Неро, Кевин Спейси, Человек который нарисовал Бога, Ванесса Редгрейв.
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