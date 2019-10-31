Дело Кевина Спейси закрыли: неожиданная причина

Новости шоу бизнеса:Решение вынесли в окружной прокуратуре Лос-Анджелеса.

Голливудский актер Кевин Спейси, которого сразу несколько человек обвинили в сексуальных домогательствах, избавился от одного скандального дела. Причиной стала внезапная смерть истца.

Как сообщается, на днях представители Окружной прокуратуры Лос-Анджелеса приняли решение об отзыве судебного дела против Кевина Спейси.

В комментарии журналистам они объяснили, что внезапно умер мужчина, который подал жалобу на голливудского актера. Следовательно без обвинителя невозможно вести следствие и доказывать преступление в суде.

"Дело о сексуальном насилии прокуроры не могут доказать без участия жертвы в судебном процессе. Поэтому обвинения были сняты", – рассказал работник прокуратуры.

Пока правоохранители не сообщают, что стало причиной смерти мужчины, отмечая только, что она была внезапной. Имени истца также решили не разглашать, следуя просьбе жертвы секс-скандала об анонимности. Известно, что мужчина работал массажистом и утверждал, что Кевин Спейси осенью 2016 года заставил касаться его гениталий во время сеанса.