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Суд предъявил официальные обвинения актеру Кевину Спейси

Суд предъявил официальные обвинения актеру Кевину Спейси
06:30 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости шоу бизнеса: Кевину Спейси официально выдвинули обвинения в сексуальных домогательствах.

Суд в США в понедельник предъявил официальные обвинения актёру Кевину Спейси по делу о домогательствах к 18-летнему подростку.

По словам адвокатов артиста, свою вину он не признает, передает Радио Свобода. Судья запретил Спейси контактировать с обвинившим его юношей. Следующее заседание по делу назначено на 4 марта.

После суда актёр не стал отвечать на вопросы журналистов. Спейси обвиняют в непристойном поведении.

В 2016 году он якобы приставал к 18-летнему работнику бара. Если вина актёра будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Против Спейси ранее был выдвинут целый ряд обвинений в сексуальных домогательствах.

Недавно – после долгого молчания – он отреагировал на них, записав видеообращение от лица персонажа Фрэнка Андервуда, которого он играл в сериале "Карточный домик".

"Я знаю, чего вы хотите – чтобы я вернулся", – заявляет в видеоролике актёр.

Скандал вокруг Кевина Спейси разгорелся в октябре 2017 года. Тогда актёр Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, которые имели место около 30 лет назад, когда последнему было 14 лет. Сам Спейси заявил, что не помнит такого случая, но принес Рэппу свои извинения. Позже Спейси объявил о своей гомосексуальной ориентации.

Вскоре аналогичные обвинения против него выдвинули ещё десятки человек. После этого компания Netflix прекратила сотрудничество со Спейси в сериале "Карточный домик", ему также отказались вручать премию "Эмми", а из фильма "Все деньги мира" вырезали сцены с его участием и пересняли с другим актёром.

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Обвинение, Суд США, Кевин Спейси, Сексуальные домогательства.
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