"Я вылетела из его квартиры": журналистка рассказала, как актер Талашко домогался ее после интервью

Украинская журналистка Ирина Сампан обвинила звезду фильма "В бой идут одни старики" 75-летнего актера Владимира Талашко в домогательствах.

На своей странице в Facebook, девушка рассказала, что актер домогался до нее после интервью.

По ее словам, инцидент произошел в 2018 году. Талашко пригласил ее к себе домой, чтобы показать фотографии со съемок, после чего налил ей выпить и начал приставать. Девушка говорит, что долгое время не хотела никому об этом рассказывать.

"Передо мной сидит народный артист Украины Владимир Талашко. Все знают его по роли в фильме Быкова "В бой идут одни старики". Это был 2018. После этого интервью он пригласит меня домой показать свои фотографии со съемок "для интервью", награды, потом нальет какой наливки и начнет домогаться. Через несколько минут я вылечу из его квартиры, закрою рот и никогда никому об этом не скажу. Ну я так думала", - пишет Ирина.

Отметим, что в Киевском национальном университете культуры и искусств им. Карпенко-Карого, где преподает актер, пока никак не прокомментировали инцидент.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Богдан Панкрухин (@irvin_bog)

Как сообщал "Телеграф", легенду советского и украинского кино, звезду фильма "в Бой идут одни старики" 75-летнего Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах к абитуриенткам и студенткам Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, где актер является преподавателем и профессором.

Кинокритик и сценарист Богдан Панкрухин (псевдоним Богдан Ирвин) собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Талашко. Отмечается, что 75-летний актер делает подобные вещи уже на протяжении 20 лет и работает практически по одной схеме.