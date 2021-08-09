Приставал под водкой: Янина Соколова рассказала, как к ней домогался преподаватель Карпенко-Карого

Украинская журналистка и телеведущая Янина Соколова отреагировала на скандал с домогательствами в университете им Карпенко-Карого. По словам девушки, она также подвергалась харассменту во время учебы в этом университете.

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.

"Талашко такой там не один. Когда я поступала в вуз один из педагогов предпринимал и по отношению ко мне подобные попытки, которые происходили под воздействием на него водки. Да, педагоги в вузе периодически пьют и на индивидуальных занятиях демонстрируют свою похоть, зная, что женщины будут молчать. Я категорически давала отворот метрам, но память это держит. И накладывает отпечаток на дальнейшую жизнь", - заявила журналистка.

Она также призвала девушек не молчать и всех, кто сталкивался с подобными историями, рассказывать о них.

"Мне трудно представить, что чувствует молодая девушка, которая приехала из Золотоноши или Пятихаток в Киев учиться, в тот момент, когда метр сцены, от которого зависит твое будущее в профессии, щупает ее тело и лезет к ней под юбку, сопровождая это поцелуями, которые он осуществляет своими народно артистическими губами", - написала ведущая.

Как сообщал "Телеграф", легенду советского и украинского кино, звезду фильма "в Бой идут одни старики" 75-летнего Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах к абитуриенткам и студенткам Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, где актер является преподавателем и профессором.

Кинокритик и сценарист Богдан Панкрухин (псевдоним Богдан Ирвин) собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Талашко. Отмечается, что 75-летний актер делает подобные вещи уже на протяжении 20 лет и работает практически по одной схеме.