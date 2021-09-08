Скандал вокруг Владимира Талашко разгорелся с новой силой: актера обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Скандал с Владимиром Талашко получил продолжение.

После того как украинская журналистка Ирина Сампан обвинила звезду фильма "В бой идут одни старики" 75-летнего актера Владимира Талашко в домогательствах, в сети поднялась волна подобных историй о харассменте с его стороны. О сексуальных домогательствах со стороны Талашко рассказали также Янина Соколова и Анастасия Вергелес.

Однако на этом история со скандалом не закончилась. Маркетологиня Мария Матрос рассказала "Суспільному", что Талашко изнасиловал ее, когда ей было 17 лет.

Матрос рассказала, что даже не была его студенткой. Талашко — друг ее семьи. Когда девушка окончила школу, он предложил ей поступать в Национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, где сам преподает. И даже предложил послушать экзамены.

Мария отметила, что позвал он ее на 2 недели позже этих экзаменов. Однако она не придала этому большого значения, подумав, что Владимир Дмитриевич же лучше знает. Поговорив об экзамене, Талашко начал приставать к юной девушке, склоняя ее к близости.

Сначала Матрос не хотела рассказывать эту историю, однако сейчас она хочет поддержать всех девушек, которые решились выступить против актера.

Сам Владимир Талашко отрицает все слова Марии, как и все остальные обвинения тоже.

Ранее "Телеграф" писал, что в сеть слили аудиозаписи, на которых слышно, как Талашко пристает к абитуриенткам.