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"Танцы со звездами": имена всех участников и танцоров нового сезона

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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Танці з зірками 2021 Новость обновлена 04 сентября 2021, 11:24
Танці з зірками 2021

Все, что нужно знать о премьере нового танцевального сезона.

Новый танцевальный сезон популярного шоу "Танці з зірками" уже совсем скоро будет удивлять зрителя новыми постановками, яркими нарядами и страстными танцами. Несмотря на то, что в сети немного недовольны звездным составом сезона, организаторы же обещают, что он будет грандиозным.

Отметим, что девиз нового сезона — "Танцуй сердцем".

"Телеграф" составил для вас "шпаргалку", в которой собрал все подробности нового сезона 2021.

Судейский состав: оценивать звездных участников в сезоне 2021 будут несменные прима-балерина Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма. А также к ним присоединился украино-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу "Dancing With The Stars" Макс Чмерковский.

Главный хореограф шоу — победительница первого сезона "Танцев" Алена Шоптенко.

Креативный продюссер — известная режиссер-постановщик Елена Коляденко.

Ведущими нового сезона стали "постоянный" Юрий Горбунов, а вот его напарницей в 2021 году впервые буде не певица Тина Кароль, а модель и ведущая — Иванна Онуфрийчук.

Звездный состав участников шоу:

Всего на главный паркет страны выйдет 14 звездных участников. Напомним, что имена участников объявлялись при помощи челленджа, смыслом которого было передать танцевальный "вызов" кому-то из своих коллег. Итого в шоу примут участие:

Победительница "Евровидения 2016", певица Джамала.

Солист группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая.

Звезда сериала "След" и трехкратный чемпион Украины по стриптизу Алексей Суровцев.

Звезда "Женского квартала", актриса Анастасия Оруджова.

Победитель "Лиги смеха", юморист Иван Люленов.

Звезда сериалов "Когда мы дома" и "Село на миллион", актер Константин Войтенко.

Фронтмен группы KADNAY Дмитрий Каднай.

Певица Евгения Власова.

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан.

Актер, звезда сериалов "Киев днем и ночью" и "Моя любимая Страшко" Артур Логай.

Певица Lida Lee.

Певец MÉLOVIN.

Каратист, олимпийский призер Станислав Горуна.

Танцоры нового сезона:

Для сезона 2021 был проведен огромный кастинг, чтобы показать миру новые "танцевальные" лица. Однако без "старичков" "Танцев со звездами" не обошлось. Кто и с кем будет стоять в паре пока неизвестно.

"Старожилы":

  • Макс Леонов
  • Дмитрий Дикусар
  • Яна Цибульская 
  • Катерина Тришина

Новые лица:

  • Анна Карелина
  • Алина Ли
  • Алексей Базела
  • Даниэла Преап
  • Лиза Русина
  • Мария Колосова 
  • Юрий Мешков
  • Антон Нестерко
  • Роксолана Маланчук
  • Денис Самсон

Премьера нового сезона "Танців з зірками 2021" состоится 5 сентября в 21:00 на телеканале "1+1".

Ранее, "Телеграф" писал, что главный хореограф шоу Алена Шоптенко рассказала, как проходил масштабный кастинг танцоров для сезона.

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