"Танцы со звездами": имена всех участников и танцоров нового сезона
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Все, что нужно знать о премьере нового танцевального сезона.
Новый танцевальный сезон популярного шоу "Танці з зірками" уже совсем скоро будет удивлять зрителя новыми постановками, яркими нарядами и страстными танцами. Несмотря на то, что в сети немного недовольны звездным составом сезона, организаторы же обещают, что он будет грандиозным.
Отметим, что девиз нового сезона — "Танцуй сердцем".
"Телеграф" составил для вас "шпаргалку", в которой собрал все подробности нового сезона 2021.
Судейский состав: оценивать звездных участников в сезоне 2021 будут несменные прима-балерина Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма. А также к ним присоединился украино-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу "Dancing With The Stars" Макс Чмерковский.
Главный хореограф шоу — победительница первого сезона "Танцев" Алена Шоптенко.
Креативный продюссер — известная режиссер-постановщик Елена Коляденко.
Ведущими нового сезона стали "постоянный" Юрий Горбунов, а вот его напарницей в 2021 году впервые буде не певица Тина Кароль, а модель и ведущая — Иванна Онуфрийчук.
Звездный состав участников шоу:
Всего на главный паркет страны выйдет 14 звездных участников. Напомним, что имена участников объявлялись при помощи челленджа, смыслом которого было передать танцевальный "вызов" кому-то из своих коллег. Итого в шоу примут участие:
Победительница "Евровидения 2016", певица Джамала.
Солист группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта.
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая.
Звезда сериала "След" и трехкратный чемпион Украины по стриптизу Алексей Суровцев.
Звезда "Женского квартала", актриса Анастасия Оруджова.
Победитель "Лиги смеха", юморист Иван Люленов.
Звезда сериалов "Когда мы дома" и "Село на миллион", актер Константин Войтенко.
Фронтмен группы KADNAY Дмитрий Каднай.
Певица Евгения Власова.
Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан.
Актер, звезда сериалов "Киев днем и ночью" и "Моя любимая Страшко" Артур Логай.
Певица Lida Lee.
Певец MÉLOVIN.
Каратист, олимпийский призер Станислав Горуна.
Танцоры нового сезона:
Для сезона 2021 был проведен огромный кастинг, чтобы показать миру новые "танцевальные" лица. Однако без "старичков" "Танцев со звездами" не обошлось. Кто и с кем будет стоять в паре пока неизвестно.
"Старожилы":
- Макс Леонов
- Дмитрий Дикусар
- Яна Цибульская
- Катерина Тришина
Новые лица:
- Анна Карелина
- Алина Ли
- Алексей Базела
- Даниэла Преап
- Лиза Русина
- Мария Колосова
- Юрий Мешков
- Антон Нестерко
- Роксолана Маланчук
- Денис Самсон
Премьера нового сезона "Танців з зірками 2021" состоится 5 сентября в 21:00 на телеканале "1+1".
Ранее, "Телеграф" писал, что главный хореограф шоу Алена Шоптенко рассказала, как проходил масштабный кастинг танцоров для сезона.
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