Укр

Тину Кароль на "Танцах со звездами" заменят новой ведущей: кто она

Автор
О. Броскова
Дата публикации
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Автор
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Иванна Онуфрийчук Новость обновлена 03 сентября 2021, 11:29
Иванна Онуфрийчук

Звездную ведущую на паркете заменит Иванна Онуфрийчук.

Бессменная ведущая "Танцев со звездами" Тина Кароль больше не выйдет на его паркет в этом качестве. Украинскую диву заменит новая ведущая Иванна Онфурийчук.

Об этом сама Иванна сообщила в Инстаграм.

В прошлом сезоне Онуфрийчук несколько раз появилась на шоу в роли ведущей балкона. Теперь же она составит пару Юрию Горбунову в качестве основной ведущей.

Иванна Онфурийчук заменит Тину Кароль
Иванна Онфурийчук заменит Тину Кароль
Иванна Онфурийчук
Иванна Онфурийчук

"Невероятная честь стать лицом голдрума. Я обещаю, что я не подведу и обещаю, что паркет и голдрум в этом сезоне будет не таким, как всегда. И очень жду твоей поддержки, Юра", — написала новая ведущая.

Кто такая Иванна Онуфрийчук

Иванна Онуфрийчук
Иванна Онуфрийчук

Иванна Онуфрийчук — является автором и ведущей шоу о мужчинах "Без галстука". Девушка также позиционирует себя как модель и блогер. В своем Инстаграм она часто пишет о путешествиях и лайфстайле. Иванне Онуфрийчук 26 лет. Она замужем за казахским бизнесменом по имени Алмаз.

Отметим, что вчера на премьере нового сезона "Танцев со звездами" украинский певец Melovin появился в эпатажном наряде. Парень надел юбку и накрасил глаза.

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