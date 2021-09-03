Тину Кароль на "Танцах со звездами" заменят новой ведущей: кто она

Звездную ведущую на паркете заменит Иванна Онуфрийчук.

Бессменная ведущая "Танцев со звездами" Тина Кароль больше не выйдет на его паркет в этом качестве. Украинскую диву заменит новая ведущая Иванна Онфурийчук.

Об этом сама Иванна сообщила в Инстаграм.

В прошлом сезоне Онуфрийчук несколько раз появилась на шоу в роли ведущей балкона. Теперь же она составит пару Юрию Горбунову в качестве основной ведущей.

Иванна Онфурийчук заменит Тину Кароль

Иванна Онфурийчук

"Невероятная честь стать лицом голдрума. Я обещаю, что я не подведу и обещаю, что паркет и голдрум в этом сезоне будет не таким, как всегда. И очень жду твоей поддержки, Юра", — написала новая ведущая.

Кто такая Иванна Онуфрийчук

Иванна Онуфрийчук

Иванна Онуфрийчук — является автором и ведущей шоу о мужчинах "Без галстука". Девушка также позиционирует себя как модель и блогер. В своем Инстаграм она часто пишет о путешествиях и лайфстайле. Иванне Онуфрийчук 26 лет. Она замужем за казахским бизнесменом по имени Алмаз.

Отметим, что вчера на премьере нового сезона "Танцев со звездами" украинский певец Melovin появился в эпатажном наряде. Парень надел юбку и накрасил глаза.