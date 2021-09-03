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Замужем за бизнесменом: что известно о новой ведущей "Танцев со звездами" Иванне Онуфрийчук

Автор
О. Броскова
Дата публикации
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Автор
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Иванна Онуфрийчук Новость обновлена 03 сентября 2021, 12:52
Иванна Онуфрийчук

Телеведущая побеждала в конкурсах красоты и даже снялась в кино.

Новой ведущей украинского танцевального шоу "Танцы со звездами" стала Иванна Онуфрийчук. Девушка заменит на паркете Тину Кароль.

"Телеграф" собрал интересные факты из биографии ведущей.

Кто такая Иванна Онуфрийчук

Иванна Онуфрийчук родилась в Винницкой области. Девушка целый год проработала старшим инспектором таможенной службы Украины в отделе борьбы с контрабандой на границе с Молдовой. После этого она работала в юридическом департаменте Министерства экологии в Киеве.

Девушка также работала моделью. Является обладательницей титулов "Принцесса мира", который получила в 2013-м году в Чехии, и "Вице-княгиня Украины".

Иванна Онуфрийчук
Иванна Онуфрийчук

Онуфрийчук участвовала в украинских телешоу "Богиня шоппинга" и "Икона стиля", а в 2018-м году начала вести шоу "Без галстука", в рамках которого общается с успешными мужчинами. Также Онуфрийчук несколько раз выступала в роли "ведущей балкона" на "Танцах со звездами" в прошлом году. Также девушка снялась в главной роли в украинском фильме о супергероях под названием Apple-Man режиссера Василия Москаленко.

Телеведущая замужем. Ее избранником стал казахский бизнесмен по имени Алмаз. Свадьба влюбленных прошла на Мальдивах.

Иванна Онуфрийчук и ее муж Алмаз
Иванна Онуфрийчук и ее муж Алмаз

Как выглядит новая ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук

Иванна Онуфрийчук
Иванна Онуфрийчук
Иванна Онуфрийчук
Иванна Онуфрийчук
Иванна Онуфрийчук
Иванна Онуфрийчук
Иванна Онуфрийчук
Иванна Онуфрийчук
Иванна Онуфрийчук
Иванна Онуфрийчук
Иванна Онуфрийчук
Иванна Онуфрийчук

Напомним, ранее главный хореограф шоу "Танцы со звездами" Алена Шоптенко рассказала, как проходил выбор танцоров на сезон.

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