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Одружена з бізнесменом: що відомо про нову ведучу "Танців з зірками" Іванну Онуфрійчук

Автор
О. Броскова
Дата публікації
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Автор
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Іванна Онуфрійчук Новина оновлена 03 вересня 2021, 12:52
Іванна Онуфрійчук

Телеведуча перемагала в конкурсах краси і навіть знялася в кіно.

Новою ведучою українського танцювального шоу "Танці з зірками" стала Іванна Онуфрійчук. Дівчина замінить на паркеті Тіну Кароль.

"Телеграф" зібрав цікаві факти з біографії ведучої.

Хто така Іванна Онуфрійчук

Іванна Онуфрійчук народилася у Вінницькій області. Дівчина цілий рік пропрацювала старшим інспектором митної служби України у відділі боротьби з контрабандою на кордоні з Молдовою. Після цього вона працювала в юридичному департаменті Міністерства екології в Києві.

Дівчина також працювала моделлю. Є володаркою титулів "Принцеса світу", який отримала в 2013-му році в Чехії, і "Віце-княгиня України".

Іванна Онуфрійчук
Іванна Онуфрійчук

Онуфрійчук брала участь в українських телешоу "Богиня шопінгу" і "Ікона стилю", а в 2018-му році почала вести шоу "Без краватки", в рамках якого спілкується з успішними чоловіками. Також Онуфрійчук кілька разів виступала в ролі "ведучої балкона" на "Танцях з зірками" в минулому році. Також дівчина знялася в головній ролі в українському фільмі про супергероїв під назвою Apple-Man режисера Василя Москаленко.

Телеведуча заміжня. Її обранцем став казахський бізнесмен на ім’я Алмаз. Весілля закоханих пройшло на Мальдівах.

Іванна Онуфрійчук та її чоловік Алмаз
Іванна Онуфрійчук та її чоловік Алмаз

Як виглядає нова ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук

Іванна Онуфрійчук
Іванна Онуфрійчук
Іванна Онуфрійчук
Іванна Онуфрійчук
Іванна Онуфрійчук
Іванна Онуфрійчук
Іванна Онуфрійчук
Іванна Онуфрійчук
Іванна Онуфрійчук
Іванна Онуфрійчук
Іванна Онуфрійчук
Іванна Онуфрійчук

Нагадаємо, раніше головний хореограф шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко розповіла, як проходив вибір танцюристів на сезон.

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