Одружена з бізнесменом: що відомо про нову ведучу "Танців з зірками" Іванну Онуфрійчук

Телеведуча перемагала в конкурсах краси і навіть знялася в кіно.

Новою ведучою українського танцювального шоу "Танці з зірками" стала Іванна Онуфрійчук. Дівчина замінить на паркеті Тіну Кароль.

"Телеграф" зібрав цікаві факти з біографії ведучої.

Хто така Іванна Онуфрійчук

Іванна Онуфрійчук народилася у Вінницькій області. Дівчина цілий рік пропрацювала старшим інспектором митної служби України у відділі боротьби з контрабандою на кордоні з Молдовою. Після цього вона працювала в юридичному департаменті Міністерства екології в Києві.

Дівчина також працювала моделлю. Є володаркою титулів "Принцеса світу", який отримала в 2013-му році в Чехії, і "Віце-княгиня України".

Іванна Онуфрійчук

Онуфрійчук брала участь в українських телешоу "Богиня шопінгу" і "Ікона стилю", а в 2018-му році почала вести шоу "Без краватки", в рамках якого спілкується з успішними чоловіками. Також Онуфрійчук кілька разів виступала в ролі "ведучої балкона" на "Танцях з зірками" в минулому році. Також дівчина знялася в головній ролі в українському фільмі про супергероїв під назвою Apple-Man режисера Василя Москаленко.

Телеведуча заміжня. Її обранцем став казахський бізнесмен на ім’я Алмаз. Весілля закоханих пройшло на Мальдівах.

Іванна Онуфрійчук та її чоловік Алмаз

Як виглядає нова ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук

Іванна Онуфрійчук

Іванна Онуфрійчук

Іванна Онуфрійчук

Іванна Онуфрійчук

Іванна Онуфрійчук

Іванна Онуфрійчук

Нагадаємо, раніше головний хореограф шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко розповіла, як проходив вибір танцюристів на сезон.