Тіну Кароль на "Танцях з зірками" замінять новою ведучою: хто вона

Зоряну ведучу на паркеті замінить Іванна Онуфрійчук.

Незмінна ведуча "Танців з зірками" Тіна Кароль більше не вийде на його паркет в цій якості. Українську діву замінить нова ведуча Іванна Онфурійчук.

Про це сама Іванна повідомила в Інстаграм.

У минулому сезоні Онуфрійчук кілька разів з’явилася на шоу в ролі ведучої балкона. Тепер же вона складе пару Юрію Горбунову як основна ведуча.

Іванна Онфурійчук замінить Тіну Кароль

Іванна Онфурійчук

"Неймовірна честь стати обличчям голдрума. Я обіцяю, що я не підведу і обіцяю, що паркет і голдрум в цьому сезоні буде не таким, як завжди. І дуже чекаю твоєї підтримки, Юра", — написала нова ведуча.

Хто така Іванна Онуфрійчук

Іванна Онуфрійчук

Іванна Онуфрійчук — є автором і ведучою шоу про чоловіків "Без краватки". Дівчина також позиціонує себе як модель і блогер. У своєму Інстаграм вона часто пише про подорожі і лайфстайл. Іванні Онуфрійчук 26 років. Вона одружена з казахським бізнесменом на ім'я Алмаз.

Відзначимо, що вчора на премʼєрі нового сезону "Танців з зірками" український співак Melovin зʼявився в епатажному вбранні. Хлопець надів спідницю і нафарбував очі.