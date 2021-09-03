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Тіну Кароль на "Танцях з зірками" замінять новою ведучою: хто вона

Автор
О. Броскова
Дата публікації
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Автор
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Іванна Онуфрійчук Новина оновлена 03 вересня 2021, 11:29
Іванна Онуфрійчук

Зоряну ведучу на паркеті замінить Іванна Онуфрійчук.

Незмінна ведуча "Танців з зірками" Тіна Кароль більше не вийде на його паркет в цій якості. Українську діву замінить нова ведуча Іванна Онфурійчук.

Про це сама Іванна повідомила в Інстаграм.

У минулому сезоні Онуфрійчук кілька разів з’явилася на шоу в ролі ведучої балкона. Тепер же вона складе пару Юрію Горбунову як основна ведуча.

Іванна Онфурійчук замінить Тіну Кароль
Іванна Онфурійчук замінить Тіну Кароль
Іванна Онфурійчук
Іванна Онфурійчук

"Неймовірна честь стати обличчям голдрума. Я обіцяю, що я не підведу і обіцяю, що паркет і голдрум в цьому сезоні буде не таким, як завжди. І дуже чекаю твоєї підтримки, Юра", — написала нова ведуча.

Хто така Іванна Онуфрійчук

Іванна Онуфрійчук
Іванна Онуфрійчук

Іванна Онуфрійчук — є автором і ведучою шоу про чоловіків "Без краватки". Дівчина також позиціонує себе як модель і блогер. У своєму Інстаграм вона часто пише про подорожі і лайфстайл. Іванні Онуфрійчук 26 років. Вона одружена з казахським бізнесменом на ім'я Алмаз.

Відзначимо, що вчора на премʼєрі нового сезону "Танців з зірками" український співак Melovin зʼявився в епатажному вбранні. Хлопець надів спідницю і нафарбував очі.

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