Юрий Горбунов не будет вести второй сезон шоу "Маскарад": имя нового ведущего

Одно из самых успешных шоу 2020 года получило второй сезон. А речь идет про проект "Маскарад" на "1+1".

Телеканал готовит новый сезон, в котором звезды украинского шоу-бизнеса вновь предстанут перед зрителями в необычных костюмах и масках. А две звездные команды снова сойдутся в борьбе за "лучшего знатока" голосов их коллег.

Ведущим первого сезона был Юрий Горбунов, однако на второй сезон он свой пост покидает. А заменит его не менее талантливый телеведущий - Тимур Мирошниченко.

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Напомним, что в 2020 году телеканал «Украина» обвинил телеканал «1+1» в плагиате программы "Маскарад", пообещав подать иск в суд. "Плюсы" в свою очередь сделали ответное заявление, в котором отрицают "пиратское поведение", и сообщили о своем намерении подать в суд за клевету.