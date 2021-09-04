"Танці з зірками": імена всіх учасників нового сезону

Все, що потрібно знати про прем’єру нового танцювального сезону.

Новий танцювальний сезон популярного шоу "Танці з зірками" вже зовсім скоро буде дивувати глядача новими постановками, яскравими вбраннями і пристрасними танцями. Незважаючи на те, що в мережі трохи незадоволені зоряним складом сезону, організатори ж обіцяють, що він буде грандіозним.

Відзначимо, що девіз нового сезону — "Танцюй серцем".

"Телеграф" склав для вас "шпаргалку", в якій зібрав всі подробиці танцювального сезону 2021.

Суддівський склад: оцінювати зіркових учасників в 2021 будуть незмінні прима-балерина Катерина Кухар та хореограф Влад Яма. А також до них приєднався україно-американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу "Dancing With The Stars" Макс Чмерковський.

Головний хореограф шоу — переможниця першого сезону "Танців" Олена Шоптенко.

Креативний продюсер — відома режисер-постановник Олена Коляденко.

Ведучими нового сезону стали "постійний" Юрій Горбунов, а ось його напарницею у 2021 році вперше буде не співачка Тіна Кароль, а модель і ведуча — Іванна Онуфрійчук.

Зірковий склад учасників шоу:

Всього на головний паркет країни вийде 14 зіркових учасників. Нагадаємо, що імена учасників оголошувалися за допомогою челенджу, сенсом якого було передати танцювальний "виклик" комусь зі своїх колег. Тож, в шоу в 2021 році візьмуть участь:

Переможниця "Євробачення 2016", співачка Джамала.

Соліст гурту ТНМК Олег Фагот Михайлюта.

Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька.

Зірка серіалу "Слід" і триразовий чемпіон України зі стриптизу Олексій Суровцев.

Зірка "Жіночого кварталу", актриса Анастасія Оруджова.

Переможець "Ліги сміху", гуморист Іван Люленов.

Зірка серіалів "Коли ми вдома" і "Село на мільйон", актор Костянтин Войтенко.

Фронтмен групи KADNAY Дмитро Каднай.

Співачка Євгенія Власова.

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан.

Актор, зірка серіалів "Київ днем і вночі" і "Моя улюблена Страшко" Артур Логай.

Співачка Lida Lee.

Співак MÉLOVIN.

Каратист, олімпійський призер Станіслав Горуна.

Танцюристи нового сезону:

Для сезону 2021 був проведений величезний кастинг, щоб показати світу нові "танцювальні" обличчя. Однак без "ветеранів" "Танців з зірками" не обійшлося. Хто і з ким буде стояти в парі поки невідомо.

"Старожили":

Макс Леонов

Дмитро Дікусар

Яна Цибульська

Катерина Трішина

Нові обличчя:

Анна Кареліна

Аліна Лі

Олексій Базель

Даніела Преап

Ліза Русина

Марія Колосова

Юрій Мєшков

Антон Нестерко

Роксолана Маланчук

Денис Самсон

Прем’єра нового сезону "Танців з зірками 2021" відбудеться 5 вересня о 21:00 на телеканалі "1 + 1".

Раніше, "Телеграф" писав, що головний хореограф шоу Олена Шоптенко розповіла, як проходив масштабний кастинг танцюристів для сезону.