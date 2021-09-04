"Танці з зірками": імена всіх учасників нового сезону
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Все, що потрібно знати про прем’єру нового танцювального сезону.
Новий танцювальний сезон популярного шоу "Танці з зірками" вже зовсім скоро буде дивувати глядача новими постановками, яскравими вбраннями і пристрасними танцями. Незважаючи на те, що в мережі трохи незадоволені зоряним складом сезону, організатори ж обіцяють, що він буде грандіозним.
Відзначимо, що девіз нового сезону — "Танцюй серцем".
"Телеграф" склав для вас "шпаргалку", в якій зібрав всі подробиці танцювального сезону 2021.
Суддівський склад: оцінювати зіркових учасників в 2021 будуть незмінні прима-балерина Катерина Кухар та хореограф Влад Яма. А також до них приєднався україно-американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу "Dancing With The Stars" Макс Чмерковський.
Головний хореограф шоу — переможниця першого сезону "Танців" Олена Шоптенко.
Креативний продюсер — відома режисер-постановник Олена Коляденко.
Ведучими нового сезону стали "постійний" Юрій Горбунов, а ось його напарницею у 2021 році вперше буде не співачка Тіна Кароль, а модель і ведуча — Іванна Онуфрійчук.
Зірковий склад учасників шоу:
Всього на головний паркет країни вийде 14 зіркових учасників. Нагадаємо, що імена учасників оголошувалися за допомогою челенджу, сенсом якого було передати танцювальний "виклик" комусь зі своїх колег. Тож, в шоу в 2021 році візьмуть участь:
Переможниця "Євробачення 2016", співачка Джамала.
Соліст гурту ТНМК Олег Фагот Михайлюта.
Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька.
Зірка серіалу "Слід" і триразовий чемпіон України зі стриптизу Олексій Суровцев.
Зірка "Жіночого кварталу", актриса Анастасія Оруджова.
Переможець "Ліги сміху", гуморист Іван Люленов.
Зірка серіалів "Коли ми вдома" і "Село на мільйон", актор Костянтин Войтенко.
Фронтмен групи KADNAY Дмитро Каднай.
Співачка Євгенія Власова.
Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан.
Актор, зірка серіалів "Київ днем і вночі" і "Моя улюблена Страшко" Артур Логай.
Співачка Lida Lee.
Співак MÉLOVIN.
Каратист, олімпійський призер Станіслав Горуна.
Танцюристи нового сезону:
Для сезону 2021 був проведений величезний кастинг, щоб показати світу нові "танцювальні" обличчя. Однак без "ветеранів" "Танців з зірками" не обійшлося. Хто і з ким буде стояти в парі поки невідомо.
"Старожили":
- Макс Леонов
- Дмитро Дікусар
- Яна Цибульська
- Катерина Трішина
Нові обличчя:
- Анна Кареліна
- Аліна Лі
- Олексій Базель
- Даніела Преап
- Ліза Русина
- Марія Колосова
- Юрій Мєшков
- Антон Нестерко
- Роксолана Маланчук
- Денис Самсон
Прем’єра нового сезону "Танців з зірками 2021" відбудеться 5 вересня о 21:00 на телеканалі "1 + 1".
Раніше, "Телеграф" писав, що головний хореограф шоу Олена Шоптенко розповіла, як проходив масштабний кастинг танцюристів для сезону.
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