"Сердце" MELOVINа, первые поцелуи и разрыв шаблонов: как прошел первый выпуск "Танцев со звездами 2021" (фото, видео)

На телеканале "1+1" стартовало долгожданное танцевальное шоу "Танцы со звездами 2021".

В воскресенье, 5 сентября, состоялась грандиозная премьера самого танцевального шоу страны — "Танцы со звездами", которое в 2021 году проходит под девизом "Танцуй сердцем".

На паркет вышли 14 самых смелых украинских знаменитостей — Джамала, Олег Фагот Михайлюта, Александра Зарицкая, Алексей Суровцев, Анастасия Оруджова, Иван Люленов, Константин Войтенко, Дмитрий Каднай, Евгения Власова, Ольга Харлан, Артур Логай, Lida Lee, MÉLOVIN и Станислав Горуна.

Каждый из них показал все, чему они научились всего за несколько недель. И хоть оценки судей, примы-балерины Екатерины Кухар, хореографа Влада Ямы и украино-американского чемпиона мира по латинским танцам Макса Чмерковского, были не очень высокими, оптимизма парам не занимать.

Начался выпуск с яркого номера-открытия, в котором приняли участие ведущие проекта, его судьи и звездные участники со своими партнерами.

На финал премьерного выпуска первая турнирная таблица выглядит так:

Турнирная таблица после первого выпуска Танцев со звездами

"Телеграф" предлагает Вам посмотреть, какими были первые номера каждого звездного участника нового танцевального сезона "Танцев со звездами 2021":

Lida Lee и Алексей Базэла исполнили джаз под песню The Man — "Feel It Still".

Фагот и Екатерина Тришина станцевали фокстрот под песню группы Океан Эльзы — "Кішка".

Первым танцем на проекте от Кадная и Алины Ли стал ча-ча-ча под песню Prince & The Revolution — "Kiss".

Александра Зарецкая и Юрий Мешков закружились в танго под песню Amy Winehouse — "Back To Black".

Станислав Горуна и Преап Даниэлла в первом выпуске поражали зрителей контемпом под песню KALUSH — "Зорі".

Травмированная Анастасия Оруджова и Денис Самсон исполнили джайв под песню Touch & Go — "Noticed You Around".

Евгения Власова и Макс Леонов станцевали квикстеп под песню Robbie Williams and Nicole Kidman — "Somethin ʼStupid".

Константин Войтенко решил "рвать" стереотипы и взял себе в партнерши танцовщицу, которая выше его ростом, Роксоляну Маланчук. Первым танцем "нестандартной" пары стал медленный вальс под песню 5ʼnizza — "Нева".

Юморист Иван Люленов и Яна Цибульская зажгли паркет самбой под хит лета 2021 от Wellboy — "Гуси".

Актер Алексей Суровцев и Мария Колосова пытались поразить зрителей обнаженным торсом и поцелуями под дождем. И все это они исполнили в ритме румбы под песню Crazy Prod by Nimrod Mena (Gnarls Barkley Cover).

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар впервые появились на паркете со страстным пасодоблем под песню эпатажной MARUV — "Siren Song".

Эпатажный MELOVIN, который ранее предстал в довольно смелом образе на презентации нового сезона шоу "Танцы со звездами", и его партнерша Лиза Русина исполнили expеrіmental под песню Bolero. Отметим, что Костя (настоящее имя MELOVINа) не пропустил возможности эпатировать и на первом эфире — артист подарил Екатерине Кухар "живое" сердце.

Народная артистка Украины, победительница "Евровидения 2016", певица Джамала вместе со своим партнером Антоном Нестерко растрогали зрителей венским вальсом.

И завершили первый эфир звезда сериалов "Моя улюблена Страшко" и "Киев днем и ночью" Артур Логай и Анна Карелина. Пара зажгла паркет кан-каном. Стоит отметить, что в своем танце Артур и Аня использовали наибольшее количество трюков.

Напомним, что на этапе объявления первых конкурсантов, в сети велось активное обсуждение звездного состава участников нового сезона "Танцев со звездами". Зрители остались недовольны участниками, ведь многие из них только "засияли" в украинском шоу-бизнесе и пока не достаточно известны.