Укр

"Сердце" MELOVINа, первые поцелуи и разрыв шаблонов: как прошел первый выпуск "Танцев со звездами 2021" (фото, видео)

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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Танцы со звездами 2021 Новость обновлена 06 сентября 2021, 01:13
Танцы со звездами 2021

На телеканале "1+1" стартовало долгожданное танцевальное шоу "Танцы со звездами 2021".

В воскресенье, 5 сентября, состоялась грандиозная премьера самого танцевального шоу страны — "Танцы со звездами", которое в 2021 году проходит под девизом "Танцуй сердцем".

На паркет вышли 14 самых смелых украинских знаменитостей — Джамала, Олег Фагот Михайлюта, Александра Зарицкая, Алексей Суровцев, Анастасия Оруджова, Иван Люленов, Константин Войтенко, Дмитрий Каднай, Евгения Власова, Ольга Харлан, Артур Логай, Lida Lee, MÉLOVIN и Станислав Горуна.

Каждый из них показал все, чему они научились всего за несколько недель. И хоть оценки судей, примы-балерины Екатерины Кухар, хореографа Влада Ямы и украино-американского чемпиона мира по латинским танцам Макса Чмерковского, были не очень высокими, оптимизма парам не занимать.

Начался выпуск с яркого номера-открытия, в котором приняли участие ведущие проекта, его судьи и звездные участники со своими партнерами.

На финал премьерного выпуска первая турнирная таблица выглядит так:

Турнирная таблица после первого выпуска Танцев со звездами
Турнирная таблица после первого выпуска Танцев со звездами

"Телеграф" предлагает Вам посмотреть, какими были первые номера каждого звездного участника нового танцевального сезона "Танцев со звездами 2021":

Lida Lee и Алексей Базэла исполнили джаз под песню The Man — "Feel It Still".

Фагот и Екатерина Тришина станцевали фокстрот под песню группы Океан Эльзы — "Кішка".

Первым танцем на проекте от Кадная и Алины Ли стал ча-ча-ча под песню Prince & The Revolution — "Kiss".

Александра Зарецкая и Юрий Мешков закружились в танго под песню Amy Winehouse — "Back To Black".

Станислав Горуна и Преап Даниэлла в первом выпуске поражали зрителей контемпом под песню KALUSH — "Зорі".

Травмированная Анастасия Оруджова и Денис Самсон исполнили джайв под песню Touch & Go — "Noticed You Around".

Евгения Власова и Макс Леонов станцевали квикстеп под песню Robbie Williams and Nicole Kidman — "Somethin ʼStupid".

Константин Войтенко решил "рвать" стереотипы и взял себе в партнерши танцовщицу, которая выше его ростом, Роксоляну Маланчук. Первым танцем "нестандартной" пары стал медленный вальс под песню 5ʼnizza — "Нева".

Юморист Иван Люленов и Яна Цибульская зажгли паркет самбой под хит лета 2021 от Wellboy — "Гуси".

Актер Алексей Суровцев и Мария Колосова пытались поразить зрителей обнаженным торсом и поцелуями под дождем. И все это они исполнили в ритме румбы под песню Crazy Prod by Nimrod Mena (Gnarls Barkley Cover).

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар впервые появились на паркете со страстным пасодоблем под песню эпатажной MARUV — "Siren Song".

Эпатажный MELOVIN, который ранее предстал в довольно смелом образе на презентации нового сезона шоу "Танцы со звездами", и его партнерша Лиза Русина исполнили expеrіmental под песню Bolero. Отметим, что Костя (настоящее имя MELOVINа) не пропустил возможности эпатировать и на первом эфире — артист подарил Екатерине Кухар "живое" сердце.

Народная артистка Украины, победительница "Евровидения 2016", певица Джамала вместе со своим партнером Антоном Нестерко растрогали зрителей венским вальсом.

И завершили первый эфир звезда сериалов "Моя улюблена Страшко" и "Киев днем и ночью" Артур Логай и Анна Карелина. Пара зажгла паркет кан-каном. Стоит отметить, что в своем танце Артур и Аня использовали наибольшее количество трюков.

Напомним, что на этапе объявления первых конкурсантов, в сети велось активное обсуждение звездного состава участников нового сезона "Танцев со звездами". Зрители остались недовольны участниками, ведь многие из них только "засияли" в украинском шоу-бизнесе и пока не достаточно известны.

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