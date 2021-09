"Серце" MELOVINа, перші поцілунки і розрив шаблонів: як пройшов перший випуск "Танців з зірками 2021" (фото, відео)

На телеканалі "1+1" стартувало довгоочікуване танцювальне шоу "Танці з зірками 2021".

У неділю, 5 вересня, відбулася грандіозна прем’єра самого танцювального шоу країни — " Танці з зірками ", яке у 2021 році проходить під девізом "Танцюй серцем".

На паркет вийшли 14 найсміливіших українських знаменитостей — Джамала, Олег Фагот Михайлюта, Олександра Зарицька, Олексій Суровцев, Анастасія Оруджова, Іван Люленов, Костянтин Войтенко, Дмитро Каднай, Євгенія Власова, Ольга Харлан, Артур Логай, Lida Lee, MÉLOVIN і Станіслав Горуна.

Кожен з них показав все, чому вони навчилися за кілька тижнів. І хоч оцінки суддів, прими-балерини Катерини Кухар, хореографа Влада Ями та україно-американського чемпіона світу з латинським танцям Макса Чмерковського, були не дуже високими, оптимізму парам не позичати.

Почався випуск з яскравого номера-відкриття, в якому взяли участь ведучі проєкту, його судді та зіркові учасники зі своїми партнерами.

На фінал прем’єрного випуску перша турнірна таблиця шоу виглядає так:

Турнірна таблиця після першого випуску Танців із зірками

"Телеграф" пропонує Вам подивитися, якими були перші номери кожного зіркового учасника нового танцювального сезону "Танці з зірками 2021":

Lida Lee і Олексій Базела виконали джаз під пісню The Man — "Feel It Still".

Фагот і Катерина Трішина станцювали фокстрот під пісню групи Океан Ельзи — "Кішка".

Першим танцем на проєкті від Кадная та Аліни Лі став ча-ча-ча під пісню Prince & The Revolution — "Kiss".

Олександра Зарецька і Юрій Мєшков закружляли в танго під пісню Amy Winehouse — "Back To Black".

Станіслав Горуна і Преап Даніелла в першому випуску вражали глядачів контемпом під пісню KALUSH — "Зорі".

Травмована Анастасія Оруджова і Денис Самсон виконали джайв під пісню Touch & Go — "Noticed You Around".

Євгенія Власова і Макс Леонов станцювали квікстеп під пісню Robbie Williams and Nicole Kidman — "Somethin’Stupid".

Костянтин Войтенко вирішив "рвати" стереотипи і взяв собі в партнерки танцівницю, яка вище його зростанням, Роксоляну Маланчук. Першим танцем "нестандартної" пари став повільний вальс під пісню 5’nizza — "Нева".

Гуморист Іван Люленов і Яна Цибульська запалили паркет самбою під хіт літа 2021 від Wellboy — "Гуси".

Актор Олексій Суровцев і Марія Колосова намагалися вразити глядачів оголеним торсом і поцілунками під дощем. І все це вони виконали в ритмі румби під пісню Crazy Prod by Nimrod Mena (Gnarls Barkley Cover).

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан та Дмитро Дікусар вперше з’явилися на паркеті з пристрасним пасодобль під пісню епатажної MARUV — "Siren Song".

Епатажний MELOVIN, який раніше постав в досить сміливому образі на презентації нового сезону шоу "Танці з зірками", і його партнерка Ліза Русина виконали expеrіmental під пісню Bolero. Відзначимо, що Костя (справжнє ім’я MELOVINа) не пропустив можливості епатувати і на першому ефірі — артист подарував Катерині Кухар "живе" серце.

Народна артистка України, переможниця "Євробачення 2016", співачка Джамала разом зі своїм партнером Антоном Нестерко розчулили глядачів віденським вальсом.

І завершили перший ефір зірка серіалів "Моя улюблена Страшко" і "Київ днем і вночі" Артур Логай і Анна Кареліна. Пара запалила паркет кан-каном. Варто відзначити, що у своєму танці Артур і Аня використовували найбільшу кількість трюків.

Нагадаємо, що на етапі оголошення перших конкурсантів, в мережі велося активне обговорення зоряного складу учасників нового сезону "Танців з зірками". Глядачі залишилися незадоволені учасниками, адже багато хто з них тільки "засяяли" в українському шоу-бізнесі і поки мало відомі.