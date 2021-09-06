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"Серце" MELOVINа, перші поцілунки і розрив шаблонів: як пройшов перший випуск "Танців з зірками 2021" (фото, відео)

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Танці з зірками 2021 Новина оновлена 06 вересня 2021, 01:13
Танці з зірками 2021

На телеканалі "1+1" стартувало довгоочікуване танцювальне шоу "Танці з зірками 2021".

У неділю, 5 вересня, відбулася грандіозна прем’єра самого танцювального шоу країни — " Танці з зірками ", яке у 2021 році проходить під девізом "Танцюй серцем".

На паркет вийшли 14 найсміливіших українських знаменитостей — Джамала, Олег Фагот Михайлюта, Олександра Зарицька, Олексій Суровцев, Анастасія Оруджова, Іван Люленов, Костянтин Войтенко, Дмитро Каднай, Євгенія Власова, Ольга Харлан, Артур Логай, Lida Lee, MÉLOVIN і Станіслав Горуна.

Кожен з них показав все, чому вони навчилися за кілька тижнів. І хоч оцінки суддів, прими-балерини Катерини Кухар, хореографа Влада Ями та україно-американського чемпіона світу з латинським танцям Макса Чмерковського, були не дуже високими, оптимізму парам не позичати.

Почався випуск з яскравого номера-відкриття, в якому взяли участь ведучі проєкту, його судді та зіркові учасники зі своїми партнерами.

На фінал прем’єрного випуску перша турнірна таблиця шоу виглядає так:

Турнірна таблиця після першого випуску Танців із зірками
Турнірна таблиця після першого випуску Танців із зірками

"Телеграф" пропонує Вам подивитися, якими були перші номери кожного зіркового учасника нового танцювального сезону "Танці з зірками 2021":

Lida Lee і Олексій Базела виконали джаз під пісню The Man — "Feel It Still".

Фагот і Катерина Трішина станцювали фокстрот під пісню групи Океан Ельзи — "Кішка".

Першим танцем на проєкті від Кадная та Аліни Лі став ча-ча-ча під пісню Prince & The Revolution — "Kiss".

Олександра Зарецька і Юрій Мєшков закружляли в танго під пісню Amy Winehouse — "Back To Black".

Станіслав Горуна і Преап Даніелла в першому випуску вражали глядачів контемпом під пісню KALUSH — "Зорі".

Травмована Анастасія Оруджова і Денис Самсон виконали джайв під пісню Touch & Go — "Noticed You Around".

Євгенія Власова і Макс Леонов станцювали квікстеп під пісню Robbie Williams and Nicole Kidman — "Somethin’Stupid".

Костянтин Войтенко вирішив "рвати" стереотипи і взяв собі в партнерки танцівницю, яка вище його зростанням, Роксоляну Маланчук. Першим танцем "нестандартної" пари став повільний вальс під пісню 5’nizza — "Нева".

Гуморист Іван Люленов і Яна Цибульська запалили паркет самбою під хіт літа 2021 від Wellboy — "Гуси".

Актор Олексій Суровцев і Марія Колосова намагалися вразити глядачів оголеним торсом і поцілунками під дощем. І все це вони виконали в ритмі румби під пісню Crazy Prod by Nimrod Mena (Gnarls Barkley Cover).

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан та Дмитро Дікусар вперше з’явилися на паркеті з пристрасним пасодобль під пісню епатажної MARUV — "Siren Song".

Епатажний MELOVIN, який раніше постав в досить сміливому образі на презентації нового сезону шоу "Танці з зірками", і його партнерка Ліза Русина виконали expеrіmental під пісню Bolero. Відзначимо, що Костя (справжнє ім’я MELOVINа) не пропустив можливості епатувати і на першому ефірі — артист подарував Катерині Кухар "живе" серце.

Народна артистка України, переможниця "Євробачення 2016", співачка Джамала разом зі своїм партнером Антоном Нестерко розчулили глядачів віденським вальсом.

І завершили перший ефір зірка серіалів "Моя улюблена Страшко" і "Київ днем і вночі" Артур Логай і Анна Кареліна. Пара запалила паркет кан-каном. Варто відзначити, що у своєму танці Артур і Аня використовували найбільшу кількість трюків.

Нагадаємо, що на етапі оголошення перших конкурсантів, в мережі велося активне обговорення зоряного складу учасників нового сезону "Танців з зірками". Глядачі залишилися незадоволені учасниками, адже багато хто з них тільки "засяяли" в українському шоу-бізнесі і поки мало відомі.

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