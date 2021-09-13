Стало відомо, хто перший покинув шоу "Танці з зірками"

12 вересня відбувся другий ефір популярного шоу "Танці з зірками".

У неділю, 12 вересня, відбувся другий випуск самого танцювального шоу в Україні — " Танці з зірками 2021 ". 14 найсміливіших зірок українського шоу-бізнесу знову вийшли на паркет, щоб показати, чому вони навчилися за ще один тиждень.

Другий ефір емоційно набагато складніше першого, адже в цьому випуску шоу покинула одна з пар.

Тож, першою парою, яка не зуміла завоювати прихильність глядачів і суддів, і покинула проєкт, стала пара номер 13 — Іван Люленов і Яна Цибульська.

Відзначимо, що також проєкт покинула гумористка, актриса "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджева. Ще перед першим випуском Настя травмувала коліно. І травма виявилася набагато серйозніше, ніж передбачалося. Актрисі зробили операцію. За правилами шоу, в такому випадку учасника можна замінити.

На паркет замість Насті Оруджева вийшла її колега по цеху — Олександра Машлятіна.

Раніше, "Телеграф" писав, що в мережі з’явилися дитячі фото і відео учасників нового сезону "Танців з зірками".