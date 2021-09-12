Талановиті та артистичні з пелюшок: якими були в дитинстві учасники нового сезону "Танців з зірками"
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У мережі активно обговорюють дитячі фото і відео учасників нового сезону "Танців з зірками".
У неділю, 6 вересня, стартувало популярне танцювальне шоу "Танці з зірками", в якому на паркет вийшло "боротися" 14 зірок українського шоу-бізнесу: Джамала, Олег Фагот Михайлюта, Олександра Зарицька, Олексій Суровцев, Анастасія Оруджова, Іван Люленов, Костянтин Войтенко, Дмитро Каднай, Євгенія Власова, Ольга Харлан, Артур Логай, Lida Lee, MÉLOVIN і Станіслав Горуна.
Після першого випуску, на сторінці проєкту в Інстаграм, творці шоу діляться різними подробицями залаштунків шоу. А також розповідають цікаві подробиці з життя нових учасників шоу.
Один з постів організатори присвятили дитинству, і показали, якими були зірки в юному віці.
Шанувальники шоу "засипали" коментарі компліментами і позитивними відгуками. Відзначимо, що багато глядачів не змогли вгадати де хто.
Нагадаємо, що на етапі оголошення перших конкурсантів, в мережі велося активне обговорення зоряного складу учасників нового сезону "Танців з зірками". Глядачі залишилися незадоволені учасниками, адже багато хто з них тільки "засяяли" в українському шоу-бізнесі і поки мало відомі.
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