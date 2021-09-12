Талановиті та артистичні з пелюшок: якими були в дитинстві учасники нового сезону "Танців з зірками"

У мережі активно обговорюють дитячі фото і відео учасників нового сезону "Танців з зірками".

У неділю, 6 вересня, стартувало популярне танцювальне шоу "Танці з зірками", в якому на паркет вийшло "боротися" 14 зірок українського шоу-бізнесу: Джамала, Олег Фагот Михайлюта, Олександра Зарицька, Олексій Суровцев, Анастасія Оруджова, Іван Люленов, Костянтин Войтенко, Дмитро Каднай, Євгенія Власова, Ольга Харлан, Артур Логай, Lida Lee, MÉLOVIN і Станіслав Горуна.

Після першого випуску, на сторінці проєкту в Інстаграм, творці шоу діляться різними подробицями залаштунків шоу. А також розповідають цікаві подробиці з життя нових учасників шоу.

Один з постів організатори присвятили дитинству, і показали, якими були зірки в юному віці.

Шанувальники шоу "засипали" коментарі компліментами і позитивними відгуками. Відзначимо, що багато глядачів не змогли вгадати де хто.

Реакція мережі на дитячі фото зірок

Реакція мережі на дитячі фото зірок

Реакція мережі на дитячі фото зірок

Нагадаємо, що на етапі оголошення перших конкурсантів, в мережі велося активне обговорення зоряного складу учасників нового сезону "Танців з зірками". Глядачі залишилися незадоволені учасниками, адже багато хто з них тільки "засяяли" в українському шоу-бізнесі і поки мало відомі.