Талантливые и артистичные с пеленок: какими были в детстве участники нового сезона "Танцев со звездами"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 10
В сети активно обсуждают детские фото и видео участников нового сезона "Танцев со звездами".
В воскресенье, 6 сентября, стартовало популярное танцевальное шоу "Танцы со звездами", в котором на паркет вышло "сражаться" 14 звезд украинского шоу-бизнеса: Джамала, Олег Фагот Михайлюта, Александра Зарицкая, Алексей Суровцев, Анастасия Оруджова, Иван Люленов, Константин Войтенко, Дмитрий Каднай, Евгения Власова, Ольга Харлан, Артур Логай, Lida Lee, MÉLOVIN и Станислав Горуна.
После первого выпуска, на странице проекта в Инстаграм, создатели шоу делятся различными подробностями закулисья шоу. А также рассказывают интересные подробности из жизни новых участников шоу.
Один из постов организаторы посвятили детству, и показали, какими были звезды в юном возрасте.
Поклонники шоу "засыпали" комментарии комплиментами и позитивными отзывами. Отметим, что многие зрители не смогли угадать где кто.
Напомним, что на этапе объявления первых конкурсантов, в сети велось активное обсуждение звездного состава участников нового сезона "Танцев со звездами". Зрители остались недовольны участниками, ведь многие из них только "засияли" в украинском шоу-бизнесе и пока не достаточно известны.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-