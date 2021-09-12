Укр

Талантливые и артистичные с пеленок: какими были в детстве участники нового сезона "Танцев со звездами"

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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Танцы со звездами 2021 Новость обновлена 12 сентября 2021, 21:25
Танцы со звездами 2021

В сети активно обсуждают детские фото и видео участников нового сезона "Танцев со звездами".

В воскресенье, 6 сентября, стартовало популярное танцевальное шоу "Танцы со звездами", в котором на паркет вышло "сражаться" 14 звезд украинского шоу-бизнеса: Джамала, Олег Фагот Михайлюта, Александра Зарицкая, Алексей Суровцев, Анастасия Оруджова, Иван Люленов, Константин Войтенко, Дмитрий Каднай, Евгения Власова, Ольга Харлан, Артур Логай, Lida Lee, MÉLOVIN и Станислав Горуна.

После первого выпуска, на странице проекта в Инстаграм, создатели шоу делятся различными подробностями закулисья шоу. А также рассказывают интересные подробности из жизни новых участников шоу.

Один из постов организаторы посвятили детству, и показали, какими были звезды в юном возрасте.

Поклонники шоу "засыпали" комментарии комплиментами и позитивными отзывами. Отметим, что многие зрители не смогли угадать где кто.

Реакция сети на детские фото звезд
Реакция сети на детские фото звезд
Реакция сети на детские фото звезд
Реакция сети на детские фото звезд
Реакция сети на детские фото звезд
Реакция сети на детские фото звезд

Напомним, что на этапе объявления первых конкурсантов, в сети велось активное обсуждение звездного состава участников нового сезона "Танцев со звездами". Зрители остались недовольны участниками, ведь многие из них только "засияли" в украинском шоу-бизнесе и пока не достаточно известны.

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