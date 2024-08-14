Служебный роман длиной в 26 лет: как выглядит жена Арсения Яценюка и что о ней известно

Жена политика родила ему в браке двух дочерей

Арсений Яценюк построил успешную карьеру в украинской политике, пиком которой стало назначение премьер-министром. 27 февраля 2014 года Верховная Рада проголосовала 371 голосом "за" назначение Арсения Яценюка на этот пост. В то время это было рекордное количество голосов за всю историю голосований за кандидатур на этот пост. В свое время экс-премьер-министр Яценюк взял в жены представительницу еврейской интеллигенции Терезию Гук, которая старше его на 4 года.

Что следует знать:

Арсений Яценюк возглавил правительство 27 февраля 2014 года с рекордным показателем в 371 депутатский голос

Его брак с Терезией Гук длится более 25 лет и начался со служебного романа в банке "Аваль"

Жена экспремьера, которая по образованию является психологом, также возглавляла благотворительный фонд "Открой Украину"

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит и чем занимается 56-летняя жена Арсения Яценюка Терезия. В браке они уже более 25 лет и воспитывают двух дочерей.

Служебный роман Арсения Яценюка и Терезии Гук

История любви Арсения Яценюка и Терезии Гук началась со служебного романа. В 90-х будущий премьер-министр работал в банке "Аваль", там же строила карьеру и Терезия Гук — дочь еврейских ученых-философов из Киевского политехники. Инициативу к отношениям проявила именно женщина — она первой пригласила Арсения Петровича на чашку кофе. А уже потом он признавался, что это была любовь с первого взгляда.

Провстречавшись некоторое время пара решила сначала жить вместе, а потом и пожениться. Свадьба была скромной, на церемонию 30 апреля 1999 года собрались только самые близкие родственники и друзья. В браке Арсения и Терезии родилось двое дочерей — Христина (1999 г.р.) и София (2006 г.р.).

Как выглядит и чем занимается Терезия Яценюк

Свою карьеру Терезия Яценюк начинала в банке "Аваль", однако после замужества и рождения детей сосредоточилась на семейной жизни. Известно, что в конце 2015 года возглавляемый Терезией фонд "Открой Украину" издал книгу о моде для детей авторства дизайнера Оксаны Караванской. Тогда все заметили, что на презентации жена политика появилась в обновленном образе — похудевшая, с новой прической и помолодевшим лицом.

В 2018 году в СМИ появилась информация о том, что Терезия Яценюк начала работать психологом в отделении реабилитации Государственного научного учреждения "Научно-практический центр профилактической и клинической медицины".

Однако, чем занимается жена бывшего премьер-министра во время войны в Украине — неизвестно. Арсений Яценюк практически не афиширует личную жизнь в соцсетях, на его страницах в Instagram и Facebook последние фото с женой и детьми датированы еще 2019-2021 годами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит муж Юлии Тимошенко, сколько ему лет и чем он занимается. Он много лет живет в тени жены-политика.