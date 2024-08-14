Службовий роман довжиною у 26 років: як виглядає дружина Арсенія Яценюка і що про неї відомо

Дружина політика народила йому у шлюбі двох доньок

Арсеній Яценюк побудував успішну кар'єру в українській політиці, піком якої стало призначення прем’єр-міністром. 27 лютого 2014 року Верховна Рада проголосувала 371 голосом "за" призначення Арсенія Яценюка на цю посаду. На той час це була рекордна кількість голосів за всю історію голосувань за кандидатур на цю посаду. Свого часу екс-прем’єр-міністр Яценюк взяв за дружину представницю єврейської інтелігенції Терезію Гук, яка старша за нього на 4 роки.

Що варто знати:

Арсеній Яценюк очолив уряд 27 лютого 2014 року з рекордним показником у 371 депутатський голос

Його шлюб із Терезією Гук триває понад 25 років і розпочався зі службового роману в банку "Аваль"

Дружина експрем’єра, яка за освітою є психологом, також очолювала благодійний фонд "Відкрий Україну"

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає та чим займається 56-річна дружина Арсенія Яценюка Терезія. У шлюбі вони вже понад 25 років та виховують двох доньок.

Службовий роман Арсенія Яценюка та Терезії Гук

Історія кохання Арсенія Яценюка та Терезії Гук розпочалася зі службового роману. У 90-х майбутній прем’єр-міністр працював у банку "Аваль", там же будувала кар’єру і Терезія Гук — донька єврейських вчених-філософів із Київської політехніки. Ініціативу до стосунків виявила саме жінка – вона першою запросила Арсенія Петровича на чашку кави. А вже потім він зізнавався, що це було кохання з першого погляду.

Прозустрічавшись деякий час пара вирішила спочатку жити разом, а потім і одружитися. Весілля було скромним, на церемонію 30 квітня 1999 року зібралися лише найближчі родичі та друзі. У шлюбі Арсенія та Терезії народилося дві доньки — Христина (1999 р.н.) та Софія (2006 р.н.).

Як виглядає та чим займається Терезія Яценюк

Свою кар’єру Терезія Яценюк розпочинала у банку "Аваль", проте після заміжжя та народження дітей зосередилася на сімейному житті. Відомо, що наприкінці 2015 року очолюваний Терезією фонд "Відкрий Україну" видав книгу про моду для дітей авторства дизайнерки Оксани Караванської. Тоді всі помітили, що на презентації дружина політика з’явилася в оновленому образі — схудла, з новою зачіскою та помолоділим обличчям.

У 2018 році у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Терезія Яценюк почала працювати психологом у відділенні реабілітації Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини".

Однак чим займається дружина колишнього прем’єр-міністра під час війни в Україні — невідомо. Арсеній Яценюк практично не афішує особисте життя в соцмережах, а на його сторінках в Instagram та Facebook останні фото з дружиною та дітьми датовані ще 2019-2021 роками.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає чоловік Юлії Тимошенко, скільки йому років та чим він займається. Він багато років живе у тіні дружини-політика.