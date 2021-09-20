Возвращения Чапкиса: как оживили легендарного хореографа на "Танцях з зірками" (видео)

В последний раз Григорий Чапкис станцевал на паркете "Танців"

В воскресенье, 19 сентября, на канале "1+1" прошел третий выпуск популярного украинского шоу "Танці з зірками-2021". Тема этого выпуска – год, который изменил жизнь звездных участников проекта.

В этом выпуске показали номер, посвященный покойному хореографу Григорию Чапкису, который был судьей проекта многие годы. Он умер 13 июня этого года в возрасте 91 года.

На паркете станцевали пары разного возраста, а после этого танцоры освободили место для анимации Григория Чапкиса, которая прошла по паркету. Все присутствующие встали с мест и поаплодировали памяти великого танцора.

Молодые танцоры на паркете "Танців з зірками-2021"

Танцоры на паркете "Танців з зірками-2021"

Танцоры на паркете "Танців з зірками-2021"

Танцоры на паркете "Танців з зірками-2021"

Григорий Чапкис на паркете "Танців з зірками-2021"

Григорий Чапкис на паркете "Танців з зірками-2021"

Напомним, что 18 июня 2021 года в Киеве простились с известным украинским хореографом и судьей проекта "Танці з зірками" Григорием Чапкисом. Тогда на похороны приехали родственники танцора: из Италии — старшая дочь Лилия Чапкис со своими дочерями Анной и Викторией; из США — сын Грег Чапкис.