"Танці з зірками-2021": хто вилетів з проекту після п’ятого ефіру (фото, відео)

Танцювальний проект покинула ще одна пара

У неділю ввечері, 3 жовтня, відбувся п’ятий прямий ефір найпопулярнішого розважального шоу на телеканалі "1+1" — "Танці з зірками". У 2021 році це вже п’ятий оновлений сезон проекту. У цьому випуску до журі "Танців" приєдналася танцівниця Ілона Гвоздьова, яка не раз критикувала постановки даного сезону.

Темою вечора вибрали вітчизняне і світове кіно — пари і судді перевтілилися в яскравих персонажів з культових фільмів. Так, українська прима-балерина Катерина Кухар з’явилася в образі Круелли, Макс Чмерковський — вампіра, а Влад Яма, якого захейтили за фото з дельфінарію, був в образі Нео з "Матриці". Ведучим балкону став комік Юрій Ткач.

У п’ятому прямому ефірі в зоні ризику опинилися три пари — Олександра Заріцька та Юрій Мєшков, Фагот і Катерина Трішина, Євгенія Власова та Макс Леонов.

За підсумками суддівських балів і глядацького голосування, на жаль, 3 жовтня шоу "Танці з зірками-2021" покинули Фагот та Марія Трішина, які в образах українських Ромео і Джульєтти з легендарної стрічки Сергія Параджанова "Тіні забутих предків" виконали повільний вальс.

Нагадаємо, що проект вже покинули: Іван Люленов, Олександра Машлятіна і актор Олексій Суровцев. Раніше організатори проекту "Танці" вшанували пам’ять хореографа і судді "Танців" Григорія Чапкіса.