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"Танці з зірками": хто пішов в четвертому ефірі (фото, відео)

Автор
Тетяна Кармазіна
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Автор
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Танці з зірками-2021 — четвертий прямий ефір Новина оновлена 27 вересня 2021, 00:47
Танці з зірками-2021 — четвертий прямий ефір

26 вересня відбувся четвертий прямий ефір популярного танцювального шоу країни

У неділю, 26 вересня, вийшов четвертий випуск одного з найпопулярніших розважальних шоу на українському телебаченні — "Танці з зірками-2021". Цього разу одній із зоряних пар-учасниць довелося покинути шоу, новий сезон якого недавно був розкритикований танцівницею Ілоною Гвоздьовою.

До складу журі увійшли прима-балерина Катерина Кухар, хореографи Влад Яма і Макс Чмерковський. До суддів цього разу приєдналася переможниця "Танців" минулого року, співачка Санта Дімопулос, а ведучим балкону став танцюрист Євген Кот.

У четвертому прямому ефірі в зоні ризику опинилися Євгенія Власова, Олексій Суровцев і Фагот.

За підсумками глядацького голосування і балів від суддів, на жаль, 26 вересня шоу "Танці з зірками-2021" покинула пара — Олексій Суровцев і Марія Колосова, які в цьому ефірі виконали танець "ча-ча-ча".

Нагадаємо, що проект вже покинули зірки-коміки Іван Люленов і Олександра Машлятіна. Також в минулому випуску організатори танцювального шоу вшанували пам’ять легендарного хореографа і судді "Танців" — Григорія Чапкіса.

Теги:
#Шоу #Танці з зірками
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