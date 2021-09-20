Повернення Чапкіса: як оживили легендарного хореографа на "Танцях з зірками" (відео)

В останній раз Григорій Чапкіс станцював на паркеті "Танців"

У неділю, 19 вересня, на каналі "1+1" пройшов третій випуск популярного українського шоу "Танці з зірками-+2021". Тема цього випуску — рік, який змінив життя зіркових учасників проекту.

У цьому випуску показали номер, присвячений покійному хореографу Григорію Чапкісу, який був суддею проекту багато років. Він помер 13 червня цього року в віці 91 року.

На паркеті танцювали пари різного віку, а після цього танцюристи звільнили місце для анімації Григорія Чапкіса, яка пройшла по паркету. Всі присутні встали з місць і аплодували пам’яті великого танцівника.

Молоді танцюристи на паркеті "Танців з зірками-2021"

Танцюристи на паркеті "Танців з зірками-2021"

Танцюристи на паркеті "Танців з зірками-2021"

Танцюристи на паркеті "Танців з зірками-2021"

Григорій Чапкіс на паркеті "Танців з зірками-2021"

Григорій Чапкіс на паркеті "Танців з зірками-2021"

Нагадаємо, що 18 червня 2021 року в Києві попрощалися з відомим українським хореографом і суддею проекту "Танці з зірками" Григорієм Чапкісом. Тоді на похорон приїхали родичі танцюриста : з Італії — старша дочка Лілія Чапкіс зі своїми дочками Анною та Вікторією; з США — син Грег Чапкіс.