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Ілона Гвоздьова повернеться на "Танці з зірками"

Автор
Тетяна Кармазіна
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Ілона Гвоздьова та Іванна Онуфрійчук на шоу "Танці з зірками-2021" Новина оновлена 30 вересня 2021, 16:07
Ілона Гвоздьова та Іванна Онуфрійчук на шоу "Танці з зірками-2021"

Переможниця оновленого другого сезону шоу приєднається до суддів шоу

У неділю ввечері, 3 жовтня, о 21.00 за київським часом на телеканалі "1+1" стартує п’ятий випуск популярного танцювального шоу країни — "Танці з зірками". Це вже п’ятий сезон оновленого проекту, який підкорив серця українських глядачів. Темою випуску буде світове та вітчизняне кіно. Як завжди, судити і виставляти бали буде журі у складі Катерини Кухар, Влада Ями та Максима Чмерковського, а також Ілони Гвоздьової, яка неодноразово критикувала новий сезон шоу.

Про те, що Ілона Гвоздьова приєднається до журі 3 жовтня, повідомляє "ТСН".

Ведучим зоряного балкону стане український гуморист і актор Юрій Ткач, який брав участь в проекті з Ілоною Гвоздьової в третьому сезоні.

Нагадаємо, що танцівниця здобула перемогу разом з коміком Ігорем Ласточкіним у другому сезоні проекту. У минулому році Гвоздьова, будучи в положенні, танцювала з Дмитром Танковичем.

У четвертому прямому ефірі з паркету пішла пара — Олексій Суровцев і Марія Колосова. П’ятий сезон проекту також покинули зірки-коміки Іван Люленов і Олександра Машлятіна

Теги:
#Шоу #Танці з зірками #Ілона Гвоздьова
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