"Танці з зірками": беременная Илона Гвоздева примет участие в шоу

Победительница "Танцев со звездами 2018" Илона Гвоздева решилась принять участие в танцевальном шоу.

Беременная танцовщица станет наставницей и партнершей телеведущего Дмитрия Танковича. Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграм.

Илона опубликовала ролик в котором подтвердила участие в шоу и уверила, что сможет танцевать и на последних месяцах беременности.

"Ну что друзья, я не перестала вас еще ошеломлять своими новостями ?! Шоу телепузиков в новом сезоне на сцене "Танцы со звездами". Ну, Дмитрий Танкович, готов взрывать этот паркет? Такого в нашей стране еще не было", – написала Илона Гвоздева.

Поклонники танцовщицы в восторге от такой новости, но очень переживают за состояние Илоны, не навредит ли такая затея будущему малышу.

"Илона. Ты невероятная", "Вы справитесь, это точно, но стоит ли?", "Прекрасная новость, но я переживаю. Вы не боитесь навредить ребенку? Это безопасно?", "Илона, я теперь вас буду переживать. Беременных нельзя обижать, надо будет голосовать за вас", "Это будет очень интересно. Я уже не могу дождаться","Вау, это круто.Это будет точно бомбезный сезон! Ждём с нетерпением!" – пишут фолловеры в комментариях.

Новый сезон "Танцев со звездами" стартует этой осенью на телеканале "1+1". На данный момент известны уже 11 участников (Включая Позитива) из 14. Среди приглашенных звезд Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Дарья Петрожицкая, Юлия Санина, Слава Каминская, Дмитрий Танкович, Аlyona Аlyona и Позитив.