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"Танці з зірками": беременная Илона Гвоздева примет участие в шоу

"Танці з зірками": беременная Илона Гвоздева примет участие в шоу
Обновлено 20:17 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Победительница "Танцев со звездами 2018" Илона Гвоздева решилась принять участие в танцевальном шоу.

Беременная танцовщица станет наставницей и партнершей телеведущего Дмитрия Танковича. Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграм.

Илона опубликовала ролик в котором подтвердила участие в шоу и уверила, что сможет танцевать и на последних месяцах беременности.

"Ну что друзья, я не перестала вас еще ошеломлять своими новостями ?! Шоу телепузиков в новом сезоне на сцене "Танцы со звездами". Ну, Дмитрий Танкович, готов взрывать этот паркет? Такого в нашей стране еще не было", – написала Илона Гвоздева.

Поклонники танцовщицы в восторге от такой новости, но очень переживают за состояние Илоны, не навредит ли такая затея будущему малышу.

Илона Гвоздева рассекретила пол и имя будущего ребенка (Фото, Видео)

"Илона. Ты невероятная", "Вы справитесь, это точно, но стоит ли?", "Прекрасная новость, но я переживаю. Вы не боитесь навредить ребенку? Это безопасно?", "Илона, я теперь вас буду переживать. Беременных нельзя обижать, надо будет голосовать за вас", "Это будет очень интересно. Я уже не могу дождаться","Вау, это круто.Это будет точно бомбезный сезон! Ждём с нетерпением!" – пишут фолловеры в комментариях.

Новый сезон "Танцев со звездами" стартует этой осенью на телеканале "1+1". На данный момент известны уже 11 участников (Включая Позитива) из 14. Среди приглашенных звезд Олег ВинникНадежда МейхерСанта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Дарья ПетрожицкаяЮлия Санина, Слава Каминская, Дмитрий Танкович, Аlyona Аlyona и Позитив.

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Танцы со звездами, Танцовщица, Илона Гвоздева.

Автор:

Телеграф
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