Скачать
Среда, 29.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Там будет все: Зеленский анонсировал строительство мультибольниц в 5-6 регионах
Там будет все: Зеленский анонсировал строительство мультибольниц
Эпидемия COVID-19: в столице заболели еще 132 человека
Эпидемия COVID-19: в столице заболели еще 132 человека
Малиновский: Вперед, "Богиня"
Малиновский: Вперед, "Богиня"
Картина украинского художника продана за рекордные $56 тыс. на аукционе
Картина украинского художника продана за рекордные $56 тыс. на аукционе

"Танці з зірками 2020": Аlyona Аlyona готова выйти на паркет

"Танці з зірками 2020": Аlyona Аlyona готова выйти на паркет
12:38 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинская рэперша Alyona Alyona приняла танцевальный вызов и уже готовится "разорвать" главный "танцпол" страны.

Вчера, 28 июля, свое участие в шоу подтвердил телеведущий Дмитрий Танкович, и передал эстафету исполнительнице Alyona Alyona и дизайнеру Андре Тану. И вот, сегодня, 29 июля, рэперша ответила на вызов.

Главная пышка страны выйдет на паркет и примет участие у самом танцевальном шоу - Танці з зірками. О своем решении Аlyona Аlyona сообщила в инстаграм, ее видеообращение уже опубликовано на страничке шоу. 

В забавном видео, где певица в недоумении от вызова, все же поднимается, переодевается в леопардовый костюм и бросает очередной #танціззіркамиркамиchallenge коллеге по музыкальному цеху 0 Алексею Завгороднему, более известному как Позитив.

"Позитив, давай без негатива, потому что ты — следующий!" - сказала испонительница.

"Танці з зірками 2020": Дмитрий Танкович принял танцевальный вызов

Подготовка к новому сезону шоу "Танці з зірками" набирает обороты. Уже известны 9 из 14 приглашенных звезд, среди которых Олег ВинникНадежда МейхерСанта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Дарья ПетрожицкаяЮлия Санина, Слава Каминская и Дмитрий Танкович.

Напомним, новый сезон танцевального шоу стартует уже этой осенью на телеканале "1+1". Судьями шоу стали Екатерина КухарВлад Яма и легендарный хореограф Григорий Чапкис. Имя четвертого судьи пока держат в секрете.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Шоу, Танцы со звездами, Alyona Alyona.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На ходу спрыгнули в воду: В Киеве подростки катались на крыше метро
02 Данилов о Кучме: Мы договаривались, что настанет определенный период, когда он должен будет уйти
03 Данилов о перемирии: Мы дали противнику еще один шанс мирно уйти из нашей страны
04 Пушечный гол Малиновского в обзоре матча Парма - Аталанта (Видео)
05 Полезен не только при простуде: малоизвестные свойства меда
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19: сколько медиков болеют коронавирусом в Украине
Коронавирус: сколько медиков болеют COVID-19 в Украине
Госстатистики: в Украине увеличилась средняя зарплата
Госстатистики: в Украине увеличилась средняя зарплата
Пойдут ли дети в школу 1 сентября: Степанов поделился делатями
Пойдут ли дети в школу 1 сентября: Степанов поделился делатями
&quot;Танці з зірками 2020&quot;: Аlyona Аlyona готова выйти на паркет
"Танці з зірками 2020": Аlyona Аlyona готова выйти на паркет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь