"Танці з зірками 2020": Аlyona Аlyona готова выйти на паркет

Вчера, 28 июля, свое участие в шоу подтвердил телеведущий Дмитрий Танкович, и передал эстафету исполнительнице Alyona Alyona и дизайнеру Андре Тану. И вот, сегодня, 29 июля, рэперша ответила на вызов.
Главная пышка страны выйдет на паркет и примет участие у самом танцевальном шоу - Танці з зірками. О своем решении Аlyona Аlyona сообщила в инстаграм, ее видеообращение уже опубликовано на страничке шоу.
В забавном видео, где певица в недоумении от вызова, все же поднимается, переодевается в леопардовый костюм и бросает очередной #танціззіркамиркамиchallenge коллеге по музыкальному цеху 0 Алексею Завгороднему, более известному как Позитив.
"Позитив, давай без негатива, потому что ты — следующий!" - сказала испонительница.
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Це просто пушка Alyona Alyona (@alyona.alyona.official) приймає танцювальний виклик від Дмитра Танковича і вже дуже скоро запалить на паркеті у новому сезоні шоу. #танціззіркамиchallenge триває і реп-виконавиця передає естафету учаснику гуртів «MOZGI» та «Время и Стекло» Позитиву (@positiff). Чи погодиться він взяти участь у шоу? Скоро дізнаємося.
Подготовка к новому сезону шоу "Танці з зірками" набирает обороты. Уже известны 9 из 14 приглашенных звезд, среди которых Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Дарья Петрожицкая, Юлия Санина, Слава Каминская и Дмитрий Танкович.
Напомним, новый сезон танцевального шоу стартует уже этой осенью на телеканале "1+1". Судьями шоу стали Екатерина Кухар, Влад Яма и легендарный хореограф Григорий Чапкис. Имя четвертого судьи пока держат в секрете.