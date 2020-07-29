"Танці з зірками 2020": Аlyona Аlyona готова выйти на паркет

Украинская рэперша Alyona Alyona приняла танцевальный вызов и уже готовится "разорвать" главный "танцпол" страны.

Вчера, 28 июля, свое участие в шоу подтвердил телеведущий Дмитрий Танкович, и передал эстафету исполнительнице Alyona Alyona и дизайнеру Андре Тану. И вот, сегодня, 29 июля, рэперша ответила на вызов.

Главная пышка страны выйдет на паркет и примет участие у самом танцевальном шоу - Танці з зірками. О своем решении Аlyona Аlyona сообщила в инстаграм, ее видеообращение уже опубликовано на страничке шоу.

В забавном видео, где певица в недоумении от вызова, все же поднимается, переодевается в леопардовый костюм и бросает очередной #танціззіркамиркамиchallenge коллеге по музыкальному цеху 0 Алексею Завгороднему, более известному как Позитив.

"Позитив, давай без негатива, потому что ты — следующий!" - сказала испонительница.

Подготовка к новому сезону шоу "Танці з зірками" набирает обороты. Уже известны 9 из 14 приглашенных звезд, среди которых Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Дарья Петрожицкая, Юлия Санина, Слава Каминская и Дмитрий Танкович.

Напомним, новый сезон танцевального шоу стартует уже этой осенью на телеканале "1+1". Судьями шоу стали Екатерина Кухар, Влад Яма и легендарный хореограф Григорий Чапкис. Имя четвертого судьи пока держат в секрете.