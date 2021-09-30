Укр

Илона Гвоздева вернется на "Танцы со звездами"

Автор
Татьяна Кармазина
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Илона Гвоздева и Иванна Онуфрийчук на шоу "Танцы со звездами-2021" Новость обновлена 30 сентября 2021, 16:07
Илона Гвоздева и Иванна Онуфрийчук на шоу "Танцы со звездами-2021"

Победительница обновленного второго сезона шоу присоединится к судьям шоу

В воскресенье вечером, 3 октября, в 21.00 по киевскому времени на телеканале "1+1" стартует пятый выпуск популярного танцевального шоу страны — "Танцы со звездами". Это уже пятый сезон обновленного проекта, который покорил сердца украинских зрителей. Темой выпуска будет мировое и отечественное кино. Как всегда, судить и выставлять баллы будет жури в составе Екатерины Кухар, Влада Ямы и Максима Чмерковского, а также Илоны Гвоздевой, которая неоднократно критиковала новый сезон шоу.

О том, что Илона Гвоздева присоединится к жюри 3 октября, сообщает "ТСН".

Ведущим звездного балкона станет украинский юморист и актер Юрий Ткач, который принимал участие в проекте с Илоной Гвоздевой в третьем сезоне.

Напомним, что танцовщица одержала победу вместе с комиком Игорем Ласточкиным во втором сезоне проекта. В прошлом году Гвоздева, будучи в положении, танцевала с Дмитрием Танковичем.

В четвертом прямом эфире с паркета ушла пара — Алексей Суровцев и Мария Колосова. Пятый сезон проекта также покинули звезды-комики Иван Люленов и Александра Машлятина

Теги:
#Шоу #Танцы со звездами #Илона Гвоздева
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