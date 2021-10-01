Олексій Суровцев про виліт із "Танців з зірками": З такими низькими оцінками не згоден, деякі пари танцювали гірше

Олексій Суровцев, який залишив "Танці з зірками", висловився про свій відхід із шоу та подальші плани

Український актор Олексій Суровцев, відомий за роллю в серіалі "Слід", залишив боротьбу в шоу "Танці з зірками" в четвертому ефірі. Учасник запам’ятався глядачам найнижчою оцінкою за всю історію проєкту — одиницею від Катерини Кухар, відвертими образами і ліричним вальсом, який показав артиста з нового ракурсу. В ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" Олексій Суровцев розповів про те, що насправді ховається за його брутальною зовнішністю і яким він побачив залаштунки проєкту "Танці з зірками".

Довідка: Олексій Суровцев народився в Дніпрі в 1982 році. З дитинства займався музикою, грав у КВК. Закінчив факультет фізичного виховання Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара. Майстер спорту з плавання, триразовий чемпіон України зі стриптизу і засновник театру стриптизу Strike Erotic Show, чемпіон України з бодібілдингу, учасник проєкту "Танцюють всі". Актор серіалів "Слід", "Коп", "Роман з детективом", "ЛавЛавCAR".

- Чого очікували від участі в шоу "Танці з зірками"?

- В першу чергу, чекав боротьби і вивчення різних видів танцю. Очікував на безліч яскравих і класних образів, які можна на себе приміряти. Мені це завжди дуже подобалося в "Танцях із зірками".

- Чи виправдалися очікування?

- Я довірився повністю постановникам, адже вони професіонали своєї справи. Але глядачам ці танці зовсім не зайшли. Тому я зрозумів — треба щось міняти, робити більш глибокі постановки.

- А ви дивилися попередні сезони "Танців"? Хто був вашим фаворитом?

- Я дивився перший сезон. У мене в голові відклалася ось ця найяскравіша боротьба, круті постановки, шоу без всяких інтриг. Моїми фаворитами були Володимир Зеленський і Наталя Могилевська, які й були в фіналі. Хоча і Віталій Козловський непогано танцював... В цілому, перший сезон залишився в пам’яті, як шоу на дуже високому рівні. Решту я дивився уривками в YouTube.

- Можете, будь ласка, описати, чим відрізняється враження від шоу, коли ти дивишся його як глядач, і коли ти є його учасником?

- Я думав, що артист заходить в цей проєкт, як то кажуть, на все готовеньке. Я дуже помилився, в тому плані, що тут потрібно дуже пахати. Ніхто за тобою не буде бігати, якщо ти сам не докладеш до цього зусиль. Потрібно знаходити собі вільний час, бо ніхто не стане під тебе підлаштовуватися. Крім танцювальних навантажень є ще купа інтерв’ю, щоденників, візиток і зйомок, на які потрібно витратити час. І поєднати це з проєктами, які у мене зараз йдуть, було практично неможливо. Це було дуже складно. Я спав по чотири години на добу. Але враження тільки найкласніші! Це чудова команда, приголомшливі учасники. Я до всіх ставився доброзичливо, як і більшість до мене. Розумів, що всі ми суперники, але, тим не менше, кожен отримає по заслугах.

- З ким подружилися на проєкті?

- Дуже люблю Костю Войтенка, він класний чоловік, Діму Кадная, Олю Харлан, Фагот — досить приємний, простий мужик. Це якщо брати зірок. Дікусар — дуже приємний хлопець, Антон Нестерко... Потроху з усіма спілкувався, але все одно відчувалася конкуренція.

- Які стосунки у вас з партнеркою Марією Колосовою? Бували суперечки або сварки?

- Я до неї дуже добре ставлюся. Маша — прикольна дівчина, гарна, молода, розумна, добре танцює. Спори і сварки, звичайно, бували, тому що я творча людина, маю за собою 12-річний досвід управління танцювальним колективом. У хореографії, може бути, я не дуже, але розбираюся в постановках. За моїми плечима більше 50 різних постановок. Тож на цьому тлі у нас з Машею виникали розбіжності, але намагався її слухати. Не знаю, чи хорошим я був учнем чи ні, але я старався.

Другий виступ пари Ча-ча-ча у виконанні Олексія і Марії Пара Олексія Суровцева і Марії Колосової на "Танцях з зірками"

"Не згоден з вибором образу, в якому спочатку мене показали"

- Вас називають секс-символом проєкту. Ви теж так вважаєте?

- Ніколи в житті не вважав себе сексуальним, красивим, тим більше, секс-символом. У мене не було такої мети. Навпаки, я хотів зацікавити людей як творча одиниця, а не як якийсь альфа-самець. Тому я намагався не брати участь в боротьбі за звання секс-символу проєкту. Секс — це не про зовнішність, це внутрішня складова. І я не вважаю, що випромінюю якусь сексуальну енергію, принаймні, для загальних мас.

- Розкажіть, будь ласка, як вибираються танці й образи для постановок? Бо спілкуючись на балконі з Машею Єфросиніною ви у прямому ефірі говорили, мовляв, якби ви були постановником шоу — ставили би собі номери зі змістом і душею, при цьому без акценту на ваше тіло.

- Звичайно ж, за нас все вибиралося творчою групою, Оленою Коляденко — дуже талановитий постановник, я її дуже поважаю. Але трошки не згоден з вибором образу, в якому спочатку мене показали. Це те, з чим я боровся протягом 15 років своєї кар’єри. Я намагався еротичні танці піднести як щось естетичне, те, що можна показувати в театрах, і я цього домігся: наші спектаклі проходили з успіхом на великих майданчиках і в театрах.

- Чи вважаєте свій перший танець провальним, бо він набрав мало балів?

- Перший номер був провальний, абсолютно, так. Румба була абсолютно незнайомим жанром для мене. Крім того, був дуже короткий номер, 1 хвилина 10 секунд. За цей проміжок з румби було всього три кроки. І я повністю згоден з суддями. Як оцінити такий танець? Незрозуміло. Ми намагалися показати пристрасть. Думаю, з акторського боку — впоралися. А ось кроків суддям виявилося замало. Проте, я не згоден з такими низькими оцінками. Але з суддями не сперечаються. Я приймаю їх думку. Що мені ще залишається? Ми отримали такі низькі оцінки і, звичайно ж, порцію хейта на свою адресу з приводу того, що Олексій Суровцев абсолютно не вміє танцювати і ходить по паркету. Ті люди, які знайомі з моєю творчістю, знають — я вмію танцювати.

- Як взагалі реагуєте на слова, зауваження та оцінки суддів? Хто з журі вам імпонує найбільше, а кого, може бути, боїтеся?

- Завжди прислухаюся до думки людини, яка є для мене авторитетом. І ніколи не слухаю того, кого таким не вважаю. В цьому шоу судді, звичайно ж, авторитетні для мене. Я абсолютно згоден з кожним словом Максима Чмерковського — красень, все завжди до діла, чітко, ясно і зрозуміло. Катя Кухар... Можливо, у неї такий образ, не знаю. Вірю, що у неї такий образ, а насправді вона хороша і дуже мила людина. Напевно, бути злим суддею — її роль. Якщо говорити про Влада Яму, хороший хлопець, завжди говорить досить доречно. В цілому, всі коментарі суддів були до діла. Єдине, що не згоден з деякими оцінками щодо інших учасників.

- Який танець хотіли б освоїти?

- Хочу освоїти всі види танців, але найбільше — танго, контемп і пасодобль. Це те, що мені близьке. Сподівався, що наступного ефіру будемо танцювати пасодобль.

- Очікували, що вилетите в четвертому ефірі?

- Я все-таки сподівався, що пройду далі, але моєї аудиторії не вистачило, щоб перекрити низькі оцінки. Я дуже засмучений, не хотів залишати проєкт. Незважаючи на те, що судді похвалили наш останній танець, оцінки були невисокими, якщо порівнювати з іншими зірками. Хоча деякі (називати я їх не буду), на мій погляд, танцювали гірше, але отримали вищі оцінки, що дозволило їм не потрапити в зону ризику. До того ж, допомогла їхня аудиторія. На жаль, так. Я сподівався ще як мінімум 2-3 ефіру пробути, там би я розкрився, бо досить швидко вчуся, і глядач, думаю, це зрозумів і побачив прогрес. При правильному підході можна було би прогресувати і вчитися чомусь новому й далі.

"Те, що мене мало хто знає — це правда"

- У першому танці у вас був поцілунок з партнеркою. Ваша дівчина не приревнувала?

- Дівчина не приревнувала, тому що це робота. Це було перевтілення в роль, нічого там такого немає, просто доторкнулися губами, як актори цілуються в сценах. Абсолютно нормальна практика для актора.

- У відносинах з вашою дівчиною Ганною домінуєте ви? Або у вашої пари партнерська модель взаємовідносин?

- У нас ніхто не домінує. Ми обидва сильні особистості. Й у кожного є своя думка. У цьому, звичайно, є складність,бо хтось періодично повинен поступатися. Але ми вчимося знаходити компроміси.

Олексій Суровцев з дівчиною Ганною. Фото з архіву героя

Олексій Суровцев: "Ми вчимося знаходити компроміси". Фото з архіву героя

- Судячи з інформації з мережі, ви вже були двічі одружені. Про третій шлюб замислювалися?

- Все так, я був двічі одружений. Звичайно, якісь думки є. Як буде — подивимося. Коли ми будемо до цього готові, обов’язково узаконимо відносини. Але, по суті, що змінює печатка в паспорті? Цей штамп можна в будь-який момент розірвати.

- Мрієте про дітей?

- Так, хочеться. Не те щоби мрію, але якщо життя нам дасть дітей — буде чудово. Не дасть — значить так треба.

- Як реагуєте на хейт в мережі? Наприклад, на слова, що саме ви мали вибути. Або на коментарі, мовляв, хто це взагалі такий, маловідомий.

- Так, буває хейт, який ображає. Але якщо подумати: те, що мене мало хто знає — це правда, я не такий відомий в широких колах, тільки почав свою акторську кар’єру. За два роки і так, я вважаю, зробив непоганий прорив у кар’єрі. З приводу того, що ми повинні вибути: на кожен товар є свій покупець. У мене є свої прихильники і свої хейтери. Так у кожної творчої людини, неможливо подобатися всім — ми ж не 100 доларів. Люди, які дивляться, наприклад, шоу, дуже часто говорять словами тих же суддів. Як піднесли — так аудиторія і сприймає. Я все це прекрасно розумію.

- Ще іноді читала в коментарях, що вас порівнюють з Тарзаном. Як ставитеся до такого порівняння?

- Кожній творчій особистості хочеться бути індивідуальною. Так уже склалося, що ми з ним схожі, ще й займалися схожими видами діяльності. Раніше мене це дратувало. Мене порівнювали з ним кожен день по 200 тисяч разів, причому я це чув постійно. Зараз подорослішав, відпустив бороду, у мене трошки інша зовнішність, тепер не так часто порівнюють. Та й мене це зараз не особливо зачіпає. Тарзан для мене не є прикладом для наслідування. Він класний мужик, в тому сенсі, що в свої 50 років прекрасно виглядає. На цьому його достоїнства для мене закінчуються.

"Ми з Римарем схожі у всьому. Він — це я"

- Багатьом ви відомі за серіалом "Слід", де ви граєте Тараса Римаря — майора спецназу, старшого оперуповноваженого, слідчого-оперативника. Розкажіть, у чому ви схожі з героєм, а в чому — відрізняєтеся?

- Ми з Римарем схожі у всьому. Римар, в принципі, — це я. Просто в певних обставинах. Ми обидва цілеспрямовані, сильні, любимо жіночу стать, відповідаємо за свої слова. Ми — мужики. Що він, що я.

Зірка серіалу "Слід" Олексій Суровцев

- У якому жанрі фільму або серіалу мрієте знятися? Про яку роль мрієте?

- Хочеться спробувати романтичну роль. Зараз я знімаюся в 4-серійці "Дівчата", у мене перший досвід романтичної ролі. Я граю такого простого, правильного хлопця, який красиво, як може, залицяється до дівчини. Дуже здорово відчути такі емоції, прожити їх. Грати супергероїв або суперзлодіїв — це прикольно, але хочеться відійти від цього амплуа. І ще дуже хотів би взяти участь в історичному проєкті! Щось пов’язане з вікінгами, козаками — це мені дуже близько і подобається.

Олексій Суровцев: "Хотів би взяти участь в історичному проєкті". Фото з архіву героя

- Чи думали в дитинстві, що будете зніматися в серіалі, брати участь в такому популярному шоу?

- Не думав, але хотів бути актором, правда, не знав як. Мене завжди тягнуло на телебачення, намагався потрапити в якісь розважальні шоу, постійно був і ведучим, і музикантом, жив у творчості.

- Коли ми зрозуміли, що хочете популярності та розвитку саме у творчій сфері?

- Я не хочу прям популярності, мені потрібне визнання. Щоб люди розуміли те, що я роблю, почали правильно мене сприймати. Ось навіть на шоу мене дуже неправильно сприйняли спочатку. Вже з третього танцю почали непогано сприймати, але цього часу було мало, щоб перекрити той негатив, що вийшов після двох перших танців.

- У яких проєктах ще мрієте взяти участь?

- Я чекаю, поки закінчаться карантинні обмеження. Ми готуємо нові спектаклі. Дуже подобається гастролювати. Це зовсім інші емоції, інше життя. З приводу проєктів — ніколи не планую ось так заздалегідь. Коли запросять — подивимося.