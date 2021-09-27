Владу Ямі дісталося від підписників за фото з дельфінами

Суддю "Танців з зірками" розкритикували за "дельфінотерапію"

Суддя популярного проекту "Танці з зірками", український хореограф Влад Яма відомий своєю любов’ю до активного виду відпочинку, до якого долучає свою сім’ю — дружину Ліліану і сина Леона. 39-річний танцюрист радує підписників веселими кадрами в соціальних мережах, але нові фото з дельфінами деяким фоловерам чоловіка не сподобалися.

Кілька днів тому Влад Яма опублікував пост з кадрами, зроблені в одеському дельфінарії. У тексті танцюрист хвалить популярну "дельфінотерапію", а також радить випробувати це і іншим користувачам Інстаграму. У відповідь хореограф отримав хвилю критики, адже терапія таким способом спростовується зоозахисниками у всьому світі.

Влад Яма

Влад Яма з сім’єю в дельфінарії

Влад Яма в дельфінарії

У коментарях Яму звинуватили в жорстокості, хоча той звернув увагу, що дельфінів для дельфінарію в Одесі купили в Японії, і насильно їх з моря не виловлювали. Пізніше коментарі до посту були закриті.

У неділю, 26 вересня, відбувся четвертий прямий ефір "Танців з зірками". Під час реклами суддя шоу Влад Яма виклав у соцмережу короткий ролик зі своїм виходом на знімальний майданчик, і тут же під цим постом з’явилися нові обурені відгуки про фото з дельфінарію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в серпні в одеському дельфінарії сталося поповнення: дельфін Пенелопа стала мамою втретє.