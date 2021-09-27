Владу Яме досталось от подписчиков за фото с дельфинами

Судью "Танцев со звездами" раскритиковали за "дельфинотерапию"

Судья популярного проекта "Танцы со звездами", украинский хореограф Влад Яма известен своей любовью к активному виду отдыха, к которому приобщает свою семью — жену Лилиану и сына Леона. Звездная семья не прочь прогуляться в морозную погоду, и даже заняться водной прогулкой в солнечном Майами. 39-летний танцор радует подписчиков веселыми кадрами в социальных сетях, но новые фото с дельфинами некоторым фолловерам мужчины пришлись не по душе.

Несколько дней назад Влад Яма опубликовал пост с кадрами, сделанные в одесском дельфинарии. В тексте танцор хвалит популярную "дельфинотерапию", а также советует испытать это и другим пользователям Инстаграма. В ответ хореограф получил волну критики, ведь терапия таким способом опровергается зоозащитниками во всем мире.

Влад Яма

Влад Яма с семьей в дельфинарии

Влад Яма в дельфинарии

В комментариях многие обвинили Яму в жестокости, хотя тот обратил внимание, что дельфинов для дельфинария в Одессе купили в Японии, и насильно их из моря не вылавливали. Позже комментарии к посту были закрыты.

В воскресенье, 26 сентября, состоялся четвертый прямой эфир "Танцев со звездами". Во время рекламы судья шоу Влад Яма выложил в соцсеть короткий ролик со своим выходом на съемочную площадку, и тут же под этим постом появились новые возмущенные отзывы про фото с дельфинария.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в августе в одесском дельфинарии случилось пополнение: дельфин Пенелопа стала мамой в третий раз.