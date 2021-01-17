Полное счастье: хореограф Влад Яма поделился милыми семейными снимками (фото)

К середине января погода решила показать, что таки на улице зима и порадовала снегом. Однако со снегом пришли и сильные морозы. Но не всех они пугают.
К примеру, семью украинского танцора Влада Ямы уж точно нет. На своей странице в Инстаграме танцор опубликовал несколько снимков с семейной прогулки с женой Лилией и сыном Леоном.
“Зима, ну ты же можешь! Минус 17 одновременно радует и обжигает!.. А с солнцем - полное счастье!!!” - прокомментировал пост Влад.
К прогулке звездное семейство хорошенько подготовилось, вооружившись теплыми куртками, шапками и перчатками. Несмотря на сильный мороз Влад, Лилия и Леон радостно улыбаются на камеру.
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Ранее, “Телеграф” писал, что Влад Яма показал архивное фото с пышной шевелюрой.