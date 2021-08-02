В одесском дельфинарии пополнение: дельфин Пенелопа стала мамой в третий раз (видео)

После новости о рождении в Харькове дельфиненка, радостная новость пришла из дельфинария NEMO в Одессе. Дельфин Пенелопа родила малыша и таким образом стала мамой в третий раз.

Кадрами мамы с отпрыском поделились в местном телеграм-канал "Одесса Info".

"Новорождённые малыши — уже 4-тый и 5-тый детёныши в сети NEMO за это лето, и 42 рождённых дельфина в международном сотрудничестве NEMO", - говорится в сообщении.

Похоже, что новость достигла и диких собратьев Пенелопы, которые приплыли поплавать между восхищенных туристов.

Как сообщалось ранее, туристы, отдыхавшие на Азовском море, засняли группу обедающих дельфинов. При этом они посчитали, что стали свидетелями родов, из-за чего попали в неловкую ситуацию.