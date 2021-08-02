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В одесском дельфинарии пополнение: дельфин Пенелопа стала мамой в третий раз (видео)

В одесском дельфинарии пополнение: дельфин Пенелопа стала мамой в третий раз (видео)
04:34 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

После новости о рождении в Харькове дельфиненка, радостная новость пришла из дельфинария NEMO в Одессе. Дельфин Пенелопа родила малыша и таким образом стала мамой в третий раз. 

Кадрами мамы с отпрыском поделились в местном телеграм-канал "Одесса Info". 

"Новорождённые малыши — уже 4-тый и 5-тый детёныши в сети NEMO за это лето, и 42 рождённых дельфина в международном сотрудничестве NEMO", - говорится в сообщении. 

Похоже, что новость достигла и диких собратьев Пенелопы, которые приплыли поплавать между восхищенных туристов. 

Как сообщалось ранее, туристы, отдыхавшие на Азовском море, засняли группу обедающих дельфинов. При этом они посчитали, что стали свидетелями родов, из-за чего попали в неловкую ситуацию.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Одесса, Дельфины.
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