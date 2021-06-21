В харьковском дельфинарии родился дельфиненок (видео)

В Харьковском дельфинарии NEMO родился дельфиненок. Для сухопутного Харькова рождение дельфиненка это редкость.

Об этом сообщает пресс-служба дельфинария на своей странице в Facebook.

Отмечается, что это уже 39-тый малыш-дельфиненок в сети дельфинариев.

А за последний месяц это уже третий новорождённый дельфинчик (Остров Пхукет, Одесский дельфинарий, Харьковский дельфинарий).

Малыш чувствует себя прекрасно и плавает рядом со своей мамочкой Кики.

Напомним, жители Одессы засняли тюленя, которого вывели "на прогулку" в людное место.