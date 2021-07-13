"Лови его" - в Сети приняли обед дельфинов за роды

В социальных сетях появились видео, в котором изображено "рождение дельфинов". Местом съемки указано побережье Азовского моря.

Одно из таких видео опубликовали в ТикТоке.

"Дельфинята выпрыгивают, чтобы сделать первый глоток воздуха", - сказано в сообщении. В комментариях пользователи отметили, что это не рождение дельфинов, а их обед.

Рыба, которая выпрыгивает на видео из воды, похожа на кефаль или пеленгаса.

Дельфины, охотятся группами, окружая косяк рыбы и выталкивают ее на мелководье. Для того чтобы насытиться, дельфинам нужно много рыбы - до 30 кг ежедневно.

Так их обед стал достоянием соцсетей.

Ранее "Телеграф" писал, как в Крыму промысловики уничтожают краснокнижных дельфинов за их любовь к рыбе.