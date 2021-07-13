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"Лови его" - в Сети приняли обед дельфинов за роды

"Лови его" - в Сети приняли обед дельфинов за роды
02:34 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В социальных сетях появились видео, в котором изображено "рождение дельфинов". Местом съемки указано побережье Азовского моря. 

Одно из таких видео опубликовали в ТикТоке. 

 

@sargsyan875

 

♬ оригинальный звук - sargsyan875

"Дельфинята выпрыгивают, чтобы сделать первый глоток воздуха", - сказано в сообщении. В комментариях пользователи отметили, что это не рождение дельфинов, а их обед. 

дельфины комментарии

Рыба, которая выпрыгивает на видео из воды, похожа на кефаль или пеленгаса. 

Дельфины, охотятся группами, окружая косяк рыбы и выталкивают ее на мелководье. Для того чтобы насытиться, дельфинам нужно много рыбы - до 30 кг ежедневно. 

Так их обед стал достоянием соцсетей. 

Ранее "Телеграф" писал, как в Крыму промысловики уничтожают краснокнижных дельфинов за их любовь к рыбе. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 156

Все по теме:

Азовское море, Роды, Дельфины, Обед.
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